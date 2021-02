Speyer. Die Maskenpflicht in der Innenstadt, in den Gewerbebetrieben und im Personennahverkehr wird mindestens bis Ende des Jahres bleiben. Ein Stufenplan, bezogen auf die Entwicklung der Fallzahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen, soll nachgelegt werden. Zeit für Leichtfertigkeit sieht Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler nicht. Sie betonte am Freitag: „Wir sind immer noch in der Pandemie.“

Diffus lautet das Wort, mit dem die Infektionslage in Speyer nach wie vor belegt werden kann. „Es gilt, jeden Tag neu zu bewerten“, machte Seiler im Mediengespräch deutlich. Umso mehr ist sie erpicht auf den Stufenplan, der Inzidenzen noch enger unterteilt und Maßnahmen regelt.

Wohl wissend, dass die Zuversicht aller auf Herdenimmunität liegt, blickte Dr. Klaus-Peter Wresch auf die Tatsachen: „Bis zum 25. Februar waren 3,63 Millionen Menschen in Deutschland geimpft. Das entspricht 4,4 Prozent.“ Besagte Herdenimmunität beginne bei 60 Prozent.

Peter Eymann, Stadtfeuerwehrinspektor und Impfkoordinator, berichtete von 596 Personen, die in dieser Woche eine Erstimpfung erhalten haben: „Die Akzeptanz für Astrazeneca ist gestiegen.“ Die Vorbehalte seien ungerechtfertigt. „Jeder Mensch hat auch von diesem Impfstoff einen Vorteil und ist geschützt“, versicherte Eymann. Zu 80 Prozent sei die Ansteckungsgefahr ausgehebelt. Bei den verbleibenden 20 Prozent, bei denen es zu einer Infektion kommen kann, sei der Verlauf in jedem Fall milde.

Das sieht Seiler als zentraler Punkt: „Eine Infektion hat keine schweren Verläufe mehr. Genau da müssen wir ansetzen.“ Auch Wresch brach eine Lanze für Astrazeneca: „Der Stoff ist ein wichtiger Teil der Impfstrategie. Und er wird der erste sein, der über die Arztpraxen verimpft werden kann.“

Gut von den über 80-Jährigen angenommen worden sei die Möglichkeit, sich auf einer Nachrückerliste registrieren zu lassen, warf Seiler ein. Am Donnerstag sei das einem Pärchen bereits zugute gekommen. Während die priorisierte Gruppe der Ältesten noch Vorrang hat, können Menschen der Priorität zwei – zwischen 70 und 80 und einige Sondergruppen – ab Montag, 1. März, Termine über die Hotline vereinbaren. In der kommenden Woche hofft auch das mobile Impfteam darauf, wieder in den Einsatz gehen zu können, so Roger Munding vom DRK: „Zurzeit sind wir aufgrund des fehlenden Impfstoffs nicht unterwegs.“

Hohe Zahl an Mutationen

Eine exponentielle Entwicklung der Zahlen erwartet Wresch wegen der Mutationen. Von 121 in der Halle 101 getesteten Personen zwischen dem 15. und 21. Februar seien 25 positiv gewesen, 13 davon mit der britischen Mutante – also mehr als die Hälfte. „Wir geben uns alle Mühe, Maßnahmen zu ergreifen, dass Infektionsketten gekappt werden“, so Wresch. Auffallend: Speyer hat eine dreifach höhere Positivrate als der Landestrend.

Ein gesteigertes Sicherheitsgefühl konnte der Kita WoLa beschert werden. Die Einrichtung ist Pilotprojekt gegenseitiger Selbsttestung . „Die Akzeptanz bei allen ist groß“, so Eymann.