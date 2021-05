Stolpersteine gereinigt und der Naziopfer gedacht

Speyer. Mit einer interessanten Aktion setzten die Speyerer Jungsozialisten ein Zeichen: „Am 76. Jahrestag der Befreiung Deutschlands erinnern wir an die Befreiung von der Diktatur, der Schreckensherrschaft, an die Befreiung vom Faschismus und vom Nationalsozialismus! Deshalb waren wir Jusos unterwegs und haben Stolpersteine gereinigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Stolpersteine erinnern an die Wohnorte der Ermordeten und Vertriebenen. Fabian Klamm von den Jusos reinigt einige anlässlich des Gedenktags. © Herbin

Millionen von Menschen verloren ihr Leben während des Zweiten Weltkriegs auf unmenschlichste Art und Weise. Und das nur, weil sie nicht in die menschenverachtende Weltanschauung des Nationalsozialismus passten. „Wir müssen in der heutigen Zeit von Verschwörungstheoretikern, Neonazis und äußerst querdenkenden Personen den Frieden als hohes Gut verteidigen“, schreiben die Jusos. Für sie gelte: „Antisemitismus, Rassismus und jegliche Form der Diskriminierung zerstören unsere Vielfalt und müssen aufgehalten werden.“

Der 8. Mai gilt als einer der wichtigsten Gedenktage der deutschen Geschichte. Vor 30 Jahren, am 8. Mai 1985, hatte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Kriegsende als „Tag der Befreiung“ von der Herrschaft des Nationalsozialismus bezeichnet. „Dieser Gedenktag muss ein Feiertag werden, denn es würde vielleicht helfen, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung und der Niederschlagung des NS-Regimes war“, fordern die Jusos in ihrer Pressemitteilung. zg