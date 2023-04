Strafanzeige wegen Rodung

Speyer. Fraktion und Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen hatten mit Schreiben vom 8. März bei der Stadtspitze angefragt, ob es im Zusammenhang mit der geplanten Anlandung des U-Bootes im Stadtwald eine naturschutzfachliche Genehmigung in Form eines Verwaltungsaktes und einen privatrechtlichen Vertrag gibt. In der Sitzung des Umweltausschusses vom 22. März seien die Fragen durch Beigeordnete Münch-Weinmann (auch Grüne) nur unvollständig beantwortet worden. Das Antwortschreiben der Beigeordneten kläre die offenen Fragen auch nicht und sorge eher für zusätzliche Verwirrung, als dass Transparenz in dieser Affäre hergestellt werde, so heißt es jetzt in einem Brief, der an die Oberbürgermeisterin ging und der Presse zugestellt wurde.

In beiden Quellen sei lediglich darauf verwiesen worden, dass es keinen schriftlich dokumentierten Vorgang gebe, die erforderliche FFH-Vorprüfung nachgeholt werde und das Technik Museum dazu einen Auftrag erteilt habe. Ungeachtet des laufenden Ermittlungsverfahrens kommuniziere das Museum einen dezidierten Projektablauf, der eine Anlandung des U-Bootes in Speyer am 7. Mai ankündige. Die Grünen hatte ja Strafanzeige gestellt.

Die Polizeidirektion Ludwigshafen (Dezernat Umweltkriminalität) habe ein entsprechendes Ermitt-lungsverfahren aufgenommen, heißt es vonseiten der Grünen. Man zeigt sich empört, dass das Technik Museum weiterhin das Großereignis bewerbe, ohne dass auf die fragwürdige rechtliche Lage hingewiesen wird. Seitens der Stadtspitze und der Stadtverwaltung gebe es keinerlei Hinweise darauf, dass die widerrechtliche Anlandung inmitten eines FFH-Gebietes gestoppt werden soll. Vielmehr verharmlose die Stadt in ihren Aussagen den Fall und zeige sich erstaunt über die öffentliche Reaktion. „Wir weisen nochmals auf die Dramatik und Schwere der Situation hin. Bei dem gefährdeten Gebiet handelt es sich um ein förmlich ausgewiesenes Schutzgebiet nach Natura 2000. Ein Eingriff ist ein Straftatbestand und somit kein Kavaliersdelikt“, so die Grünen in ihrem Brief.

„Wir fordern die Stadt auf, auf Kosten des Museumsbetreibers ein Artengutachten und eine Verträglichkeitsprüfung der geplanten Maßnahme, einschließlich aller Korrekturmaßnahmen zur Behebung des bereits entstandenen Schadens, an einen unabhängigen Gutachter in Auftrag zu geben. Zudem den Ab-schluss eines privatrechtlichen Vertrages, in dem die Art der Gestat-tung, Gewährleistung, Haftung, Schadensersatz, Gestattungsentgelt und die Regelungen nach Vertragsende vereinbart werden. Ein solcher Vertrag dient der Sicherheit der Stadt und dem Schutz vor möglichen wirtschaftlichen Nachteilen“, so die Grünen in ihrer Mitteilung.

Wegen des Fehlens eines schriftlichen Vertrags müsse die Stadt ihre mündliche Zustimmung zur Rodung und Anlandung des U-Bootes ohne Verzug zurücknehmen. Die Stadt habe eine Genehmigung zur Rodung der Waldfläche erteilt, ohne fachlich zuständig zu sein. Die Rodungsgenehmigung sei nichtig.

Verdacht der Begünstigung

Erstaunt sind die Grünen darüber, dass ein begünstigender Verwaltungsakt zugunsten eines privaten Dritten ohne Erstattung der Kosten, ohne privatrechtliches Entgelt und ohne Klärung von Schadensersatzansprüchen erfolgt sei. Daher stelle sich die Frage, ob es sonstige Gründe gibt, die zu dieser Begünstigung geführt hätten. Die Grünen wollen wissen, ob es seitens des Technik Museums Vergünstigungen an städtische Mitarbeiter, an städtische Einrichtungen oder Organisationen gegeben hat.

Die Stadt antwortet den Grünen in unter anderem, dass die Rodungsarbeiten durch eine Fachfirma im Auftrag des Technik Museums durchgeführt worden seien. Die Zustimmung sei rechtmäßig erfolgt. Eine generelle, pauschale Ablehnung von Transporten sei aus Rechtsgründen nicht möglich. Die Untere Naturschutzbehörde werde den Antrag prüfen und gegebenenfalls eine Genehmigung mit Nebenbestimmungen erlassen. Maßnahmen zur Bodenlockerung und Verbesserung des Waldbodens seien festgesetzt worden. zg