Straße voll gesperrt

Speyer. Aufgrund einer Oberflächensondierung muss die Schifferstadter Straße zwischen dem Kreisel am Mitfahrerparkplatz und der Kreuzung amWartturm von Dienstag, 28. März, ab 9 Uhr bis Mittwoch, 29. März, bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Das ist die Straße, die von der B 9-Abfahrt Speyer-Nord in Richtung Innenstadt führt. Der Geh- und Radweg bleibt offen. Die Oberflächensondierung steht in Zusammenhang mit dem in den rheinland-pfälzischen Sommerferien geplanten Ausbau der Straße. Auch die Zufahrt zu den Verbrauchermärkten ist dann nur über die Spaldinger Straße möglich.

Hintergrund ist, dass vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten routinemäßig der Frage der Kampfmittelbelastung nachgegangen werden muss. Dabei zeigte sich, dass der Bereich um den Wartturm gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde und es dort zu Gefechten kam. Der Verdacht einer Kampfmittelbelastung konnte somit nicht ausgeschlossen werden, weswegen eine technische Erkundung zwingend eingeleitet werden muss. Ein tatsächlicher Fund von Kampfmittel sei jedoch unwahrscheinlich.

Die Vollsperrung sei notwendig, um dem Fachpersonal bei der Sondierung im Fahrbahnbereich die Arbeitssicherheit sowie die Verkehrssicherheit des fließenden Verkehrs zu gewährleisten. Zudem könnten vorbeifahrende Fahrzeuge die Messergebnisse beeinflussen. zg