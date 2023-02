Straube und die Weltmusik

Speyer. Der Speyerer Gitarrist Christian Straube spielt mit seinem Ensemble am Samstag, 22. April, um 20.30 Uhr im Alten Stadtsaal. Straube ist bekannt für seine kreativen Kompositionen, die wie gespielte Lyrik daherkommen. Die zarten Klanggebilde des klassisch ausgebildeten Musikers sind wie Geschichten aus einer längst vergessenen Welt. Zusammengefügt aus klassischen Elementen, Rock, Folk und Jazz lässt sich der Komponist Christian Straube schon lange nicht mehr in das gängige Genre einreihen.

Der Speyerer Gitarrist Christian Straube gastiert mit seinem Ensemble. © Picasa

Seine neuen Ideen für ausgefallene Besetzungen sprechen sich mittlerweile in der Musikwelt herum. In seiner jüngst erschienen CD „Gezeiten“ wagt er bisher Ungehörtes. So ist das Waldhorn, besetzt in Speyer mit Laurance Mahady, im Zwiegespräch mit der Gitarre von Christian Straube zu hören.

Straube ist mit seinem neuen Album vollends in der Weltmusik angekommen. An den Tasten wird an diesem Abend das Speyerer Urgestein Udo Sailer zu hören sein. Die weiteren Musiker Daniel Fleischmann (Schlagzeug), Julian Gramm (Gitarre), Markus Eichler (Bass) und Max Gerwien (Percussion) unterstützen den Grundrhythmus und runden das Ensemble meisterhaft ab. In Speyer wird er nicht nur Stücke seiner neuen CD zum Besten geben. Auch ältere Stücke werden in neuen Arrangements zu hören sein. zg