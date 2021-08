Strom aus der Region

Speyer. Regenerative Quellen zu fördern und fossile Energieträger aus der Nutzung zu verbannen, haben sich die Stadtwerke Speyer (SWS) seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht. Der Energieversorger bietet ein neues Regionalstrom-Produkt aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind aus Speyer an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Regionalstrom ist für uns nicht nur ein Produkt, sondern eine Unternehmensphilosophie“, sagt SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Er ist sicher, dass das Thema Energiewende bei den Bürgern untrennbar mit dem Wunsch nach mehr Regionalität und Klimaschutz verbunden ist. „Die Menschen möchten wissen, wo die Energie herkommt, die sie verbrauchen“, sagt der SWS-Chef und weist auf das Ziel hin, den Strombedarf bis 2030 zu 100 Prozent regenerativ zu decken.

Auf der Feuerwache und dem Betriebsgebäude der SWS in der Industriestraße sowie auf der ehemaligen Deponie Nonnenwühl, dem heutigen Sonnenberg, sind Photovoltaik-anlagen zu finden, die mit der Energie aus dem Windpark Hatzenbühl (Kreis Germersheim) als Regionalstrom-Produkt kombiniert werden können. Das Besondere: Energie aus Wind- und Sonnenkraft kann von den Kunden beliebig zusammengestellt oder als vorgeschlagener Mix übernommen werden. Selbst wenn die regenerativ gewonnene Energie aufgrund schlechter Wetterverhältnisse nicht ausreichen sollte, greift der Umweltgedanke. Dann wird auf Naturstrom aus dem Biomassekraftwerk auf der Friesenheimer Insel in Mannheim ausgewichen.

Daniel Simonte, Leiter Vertrieb/Handel, sagt dazu: „Die Energie kommt dort zum Einsatz, wo sie erzeugt wird. Wie beim Einkauf von Obst und Gemüse aus regionaler und ökologischer Landwirtschaft wird Nachhaltigkeit großgeschrieben.“ Nicht zu vernachlässigen sei, dass dadurch die regionalen Erzeuger und die Wirtschaft vor Ort unterstützt und gestärkt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wolfgang Bühring ist überzeugt vom neuen Produkt: „Nachdem wir bislang in die Region investiert haben, werden die Bürger nun von den Anlagen in der Region beliefert.“ Ausgeweitet werden konnte das Angebot im Falle des Windparks Hatzenbühl. Die gesamte Region um die Verbandsgemeinde Jockgrim kann nun von der dort erzeugten Energie und dem Solarstrom aus Speyer profitieren: „Wir wollen eine direkte Verbindung zwischen dem grünen, regionalen Strom und den Bürgern herstellen.“ Wer selbst eine regenerative Erzeugungsanlage besitzt, kann sich an die SWS wenden.