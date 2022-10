Stromversorger warnt vor dubiosen Anrufen

Speyer. In den vergangenen Tagen meldeten sich zahlreiche Kundinnen und Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS) und informierten darüber, dass sie von dem Unternehmen „nowenergy GmbH“ aus Berlin angerufen wurden. Personen am Telefon gaben vor, mit den SWS zusammenzuarbeiten.

Sie verlangten Zählernummern sowie weitere persönliche Daten und gaben vor, günstigere Energieverträge anzubieten. Bei den aktuellen Preisentwicklungen in der Branche stößt eine solche Offerte situationsbedingt auf das Interesse der Verbraucher, die sich jedoch von den preislichen Verlockungen nicht blenden lassen und die Informationen genaustens überprüfen sollten.

Die SWS distanziere sich von den Anrufen, heißt es in einer Pressemitteilung. SWS-Mitarbeitende wenden sich nur bei Rückfragen an Kundinnen und Kunden, dann werde eine Speyerer Nummer im Display angezeigt, so die Stadtwerke weiter.

Der Wechsel zu anderen Energielieferanten sei, wenn auch vermeintlich günstiger, gerade in der aktuellen Energiekrise keine Alternative. Mehr als 40 Händler mussten in den letzten Monaten die Belieferung einstellen, da sie gezwungen waren, kurzfristig an der Börse zu beschaffen und die damit verbundenen hohen Preise nicht mehr tragen konnten, um weitere Liquidität zu garantieren. Wie die Stadtwerke mitteilen, bieten sie auch in der Energiekrise moderatere und erschwinglichere Konditionen, da sie vorausschauend und langfristig Energie einkaufen würden.

Weiter stellen die SWS klar, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben, noch Verträge oder Tarifwechsel am Telefon anbieten beziehungsweise Zählerdaten und Bankdaten abfragen. Derart sensible Informationen werden generell nicht über das Medium Telefon erfragt und angerufene Personen sollten Vorsicht walten lassen und der Abfrage mit Misstrauen begegnen. Weiterhin wird von den Stadtwerken geraten, darauf zu achten, generell keine persönlichen Daten, Zählerstände, Energieverbräuche, Bankverbindungen und ähnliche Informationen weiterzugeben. Wird man, wie in den Berichten der Kundinnen und Kunden der SWS geschildert, unerwünscht kontaktiert, sollten Name, Firma und Telefonnummer des Anrufenden direkt notiert werden, um einem etwaigen Betrugsversuch einen Riegel vorzuschieben und benötigte Informationen für mögliche Ermittlungen sicherzustellen.

Sofern genaue Angaben zu den Anrufenden gemacht werden können, ist es möglich, gemeinsam mit den SWS juristische Schritte gegen die unlauteren Vorgehensweisen der vermeintlichen Versorger einzuleiten.

Bei Rückfragen bezüglich der beschriebenen Vorkommnisse können sich Kunden und Betroffene an die Stadtwerke wenden. Diese gewähren Unterstützung und Beratung. Die zuständigen Berater der SWS sind telefonisch unter 06232/62 50 oder per E-Mail an die Adresse vertrieb@stadtwerke-speyer.de zu erreichen. zg