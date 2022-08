Süße Ketten der Liebe

Speyer. Tschechische und slowakische Orgelmusik erklingt am Samstag, 13. August, 19.30 Uhr, in der Konzertreihe des Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer. Der slowakische Organist Stanislav Surin wird an beiden Orgeln – im Chor und auf der Empore –.

Stanislav Surin unterrichtet Orgel an der Katholischen Universität in Ruzomberok/Slowakei. Nach seiner Ausbildung an der Musikhochschule Bratislava und am Diözesankonservatorium in Wien trat er regelmäßig mit dem Slowakischen Philharmonischen Orchester auf. Er ist Gründer und Organisator internationaler Orgelfestivals. Surin profiliert sich seit einigen Jahren auch als Komponist.

Mit der barocken „Corrente italiana“ des „spanischen Bach“, Juan Cabanilles, eröffnet Stanislav Surin sein Konzert auf der Chororgel des Speyerer Doms. Dort wird er auch Tanz-, Choral- und Liedsätze vorstellen, die einer aus dem slowakischen Leutschau stammenden Sammlung angehören. Mit Johann Sebastian Bachs Fantasie und Fuge in g-Moll (BWV 542) wechselt Surin an die Hauptorgel auf der Empore.

Dem Adagio Leos Janaceks und dessen Postludium aus der „Glagolitischen Messe“ folgen Variationen des italienischen Organisten und Komponisten Massimo Nosetti über ein japanisches Volkslied. Schließlich präsentiert Organist Surin drei Stücke aus eigener Feder; sie dokumentieren Vertrautheit mit volkstümlichen Traditionen, aber auch den freien Umgang mit klassischen harmonischen Mustern. zg

Info: Tickets gibt’s für 12 Euro (ermäßigt 5 Euro) ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.