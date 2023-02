Speyer. Das bereits zur Tradition gewordene Bigband-Treffen Swing im Dreieck findet in diesem Jahr am Freitag, 24. Februar, um 19 Uhr im Kleinen Saal der Stadthalle in Speyer statt. Gemeinsam bieten die drei führenden Musikschul-Bigbands der Region anspruchsvolle und vor allem abwechslungsreiche Bigband-Literatur. Der Rahmen spannt sich von Swing über Blues und Latin bis hin zu modernen Rock- und Funksounds.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jedes Jahr aufs Neue beeindruckt bei allen drei Bands das hohe musikalische Niveau und die Spielfreude der einzelnen Musiker. Los geht’s beim Konzert mit „Jazz Attack“ von der Musikschule Ludwigshafen. Bestehend aus 25 jungen Musikern und Musikerinnen im Alter von 14 bis 22 Jahren bietet das Ensemble einen kompakten dynamischen Sound, ausgezeichnete Sängerinnen und ein anspruchsvolles Repertoire. Bereits dreimal erhielt „Jazz Attack“ auf dem berühmten Skoda-Wettbewerb das Prädikat „hervorragend“, was zu Workshops und Konzerten mit Till Brönner, Peter Herbolzheimer und Klaus Graf führte. Die Leitung hat Frank Runhof, der in der Metropolregion auch durch seine Bigband „Kicks’n’Sticks“ inzwischen einen bedeutenden Namen hat.

Weiter geht’s dann mit „Jazz4Fun“ von der Musikschule Mannheim. Die seit 13 Jahren bestehende Bigband ist eine reine Jugendband. Viele der Musiker kommen aus der renommierten Mannheimer Bläserphilharmonie, sind Preisträger von Jugend musiziert und sorgen für einen besonders ausgewogenen Klang. In den letzten Jahren hat sich die Band durch Auftritte mit Peter Herbolzheimer, Thomas Siffling und weiteren renommierten Solisten einen guten Namen erspielt, der sich auch in einer CD-Produktion manifestiert. Die Leitung liegt bei Bernd Ballreich, der in den führenden Opern- und Sinfonieorchestern im südwestdeutschen Raum ein viel beschäftigter Künstler ist.

Und das Finale bestreitet dann die „Blue Bird Bigband“ der Musikschule Speyer – die als dienstälteste Bigband Jugendliche und Erwachsene in ihren Reihen vereint. Sie präsentiert ein weitgefächertes Repertoire, mit dem bereits zahlreiche Auszeichnungen auf Wettbewerben eingespielt wurden – so beispielsweise der Sieg im Landesorchesterwettbewerb 2003. Unter der Leitung von Klaus Gehrlein bietet die Band eine Plattform für ambitionierte junge Solisten und ist eine wahre Talentschmiede, aus der schon viele Profimusiker hervorgegangen sind. zg