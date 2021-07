SWS trotz Corona mit Jahresergebnis im Plus

Speyer. Die Stadtwerke Speyer (SWS) erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Bilanzgewinn in Höhe von 2,9 Millionen Euro (Vorjahr 3,2 Millionen). In der jüngsten Sitzung 2021 beschloss der SWS-Aufsichtsrat unter Vorsitz von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler einen Betrag von 1,5 Millionen Euro an die Gesellschafterin, also die Stadt Speyer, auszuschütten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Auch, wenn das Plus damit letztlich geringer ausfällt, so ist es in den unsteten Zeiten der Corona-Pandemie doch eine sehr erfreuliche Nachricht, dass die Stadtwerke das Geschäftsjahr trotz aller Herausforderungen positiv abschließen konnten“, betont Seiler in einer Pressemitteilung. Der erwirtschaftete Gewinn spreche für vorausschauende Planung und kluges Handeln der Geschäftsführung und der Belegschaft in einer Ausnahmesituation, so die Oberbürgermeisterin weiter.

„Die Ausschüttung in Höhe von 1,5 Millionen Euro wird den städtischen Haushalt, aus dem nach wie vor viele Zusatzausgaben in Zusammenhang mit der Pandemiesituation zu stemmen sind, erneut spürbar entlasten“, bedankte sich Seiler bei den Stadtwerken.

Neben der Gewinnausschüttung leisten die SWS mit 2,5 Millionen Euro Konzessionsabgabe (Vorjahr 2,5 Millionen Euro) und zudem 900 000 Euro Gewerbesteuer (Vorjahr 1,3 Millionen Euro) einen wesentlichen Beitrag zum städtischen Haushalt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht zu kompensieren

„Der geringere Jahresgewinn ist im Wesentlichen auf die Situation um das Sport- und Erlebnisbades Bademaxx im Corona-Jahr 2020 zurückzuführen“, informierte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring in der Versammlung. Fehlende Umsatzerlöse aufgrund der teilweisen Schließung beziehungsweise nur einer reduzierten Öffnung konnten, wie er hervorhob, nicht durch staatliche Hilfen wie beispielsweise Kurzarbeitergeld und geringere Betriebskosten kompensiert werden.

Das Jahresergebnis verschlechterte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 367 000 Euro auf ein Minus von satten 2,1 Millionen Euro, so Bühring weiter.

Der verbleibende Betrag von 1,4 Millionen Euro wird in die Gewinnrücklage der Stadtwerke eingestellt, heißt es in der Stellungnahme weiter. „Die Eigenkapitalerhöhung ist notwendig, um Unwägbarkeiten wie beispielsweise die Entwicklung des Energiebezugsmarktes, den erwarteten Rückgang von Energiemengen, den Verlustes des Sport-Kombibades sowie weitere Restriktionen der Regulierung von Netzentgelten meistern zu können“, machte Bühring deutlich.

Investitionen in Klimaschutz

Weitere Investitionen zur Umsetzung der Klimaschutz- und Energieleitlinie und somit zur Versorgung der Stadt Speyer mit regenerativen Energien erforderten die Erhaltung der Eigenkapitalausstattung, heißt es in der SWS-Stellungnahme. Die Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Bereich der digitalen Infrastruktur wie beispielsweise die Funknetztechnologie LoRaWAN machten ebenfalls eine solide Eigenkapitalausstattung erforderlich, so der SWS-Chef.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Umsatzerlöse der SWS lagen 2020 bei 111,9 Millionen Euro – im Vorjahr waren es 119,6 Millionen Euro – und sind im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent gesunken. „Dies ist im Wesentlichen auf die Strom- und Erdgassparte zurückzuführen“, informierte Bühring. Corona-bedingt hätten sich die Umsatzerlöse vor allem bei den Geschäftskunden in eigenen und fremden Netzen verringert. „Wir sind froh, dass wir den Energieeinkauf und den Verkauf auch während der Pandemie gut managen konnten“, sagte Bühring. Bislang seien die Folgen nicht so gravierend wie zunächst befürchtet.

Die Wärmeabgabe verringerte sich – trotz der Kundenzugewinne – witterungsbedingt um 4,7 Prozent. Die Wasserabgabe hatte sich im Vorjahr durch die Trockenheit um 3,1 Prozent erhöht und verringerte sich 2020 wieder um 1,9 Prozent.

2020 investierten die SWS insgesamt 7,4 Millionen Euro – das ist ähnlich dem Vorjahresbetrag. Diese betreffen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Versorgungsnetze und -anlagen.

Maßgeblich wurde in das Stromverteilnetz inklusive Ladestationen mit 1,5 Millionen Euro, in das Erdgasverteilnetz mit 994 000 Euro sowie in die Erweiterung des Wärmenetzes – einschließlich Heizungsanlagen – mit einer Million Euro investiert.

Im Bereich der Wasserversorgung lagen die Investitionsschwerpunkte bei Brunnenbaumaßnahmen an den Tiefbrunnen sieben und acht im Wasserwerk Nord mit insgesamt 434 000 Euro sowie im Bereich Verteilungsanlagen mit 132 000 Euro. Weitere wesentliche Investitionen betrafen den Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die SWS einschließlich einer Kantine mit 513 000 Euro, Software-/Softwarelizenzen mit 556 000 Euro. Für den Glasfaserausbau im Stadtgebiet Speyer wurden Investitionen in Höhe von 906 000 Euro getätigt.

Klare Klimaziele formuliert

Der Gewinn der Verkehrsbetriebe Speyer, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der SWS, wurde mit 138 000 Euro (144 000 Euro) übernommen. Zum Wechsel ins laufende Jahr waren 263 Mitarbeiter bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Ausbildungsquote lag mit 24 jungen Menschen bei etwa neun Prozent.

Die Stadtwerke versorgen Privat- und Geschäftskunden in der Stadt und außerhalb der Domstadt mit Strom, Erdgas, Wasser und Wärme. Durch die Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger Energiekonzepte für Wohn- und Gewerbegebiete, den Betrieb zahlreicher Windräder, Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen sowie Erdgas- und Stromtankstellen haben die SWS Zeichen im Ausbau umweltschonender Technologien und erneuerbarer Energien gesetzt und wollen diesen Weg konsequent weiterverfolgen.

Das gemeinsame Ziel von Stadt und Stadtwerken Speyer im Rahmen der Klimaschutzinitiative der Stadt (KISS) lautet, bis 2030 den benötigten Strombedarf und bis 2040 die in Speyer verbrauchte Wärme zu 100 Prozent regenerativ zu erzeugen. zg