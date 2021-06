Symbolische Prozession

Speyer. Die Pfarrei Pax Christi lädt am Donnerstag, 3. Juni, zum Fronleichnamsfest in den Speyerer Dom ein. An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie.

Das Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens beginnt um 10 Uhr in der Kathedrale. Anstelle der traditionellen Prozession, die sonst durch die ganze Innenstadt führt, werden je zwei Messdiener und Abgeordnete der fünf Speyerer Gemeinden vor dem Dom zusammenkommen. Sie bringen Blüten mit für den Miniaturteppich vor dem Dom. Alle feiern das Pontifikalamt auch stellvertretend für die Pfarrei mit. Die Abgeordneten der Gemeinden bringen nach der Stadtsegnung durch Weihbischof Georgens die Eucharistie in ihre Bereiche.

Das Pontifikalamt wird von zwei Scholen des Domchores gestaltet. Eine Schola aus Frauenstimmen singt die „Messe des pecheurs de Villerville“ von Gabriel Fauré sowie dessen Motette „O salutaris hostia“. Ferner erklingt ein „Ave Maria“ von Karl Wüstefeld. Die Schola gregoriana mit Männerstimmen singt Teile des Propriums des Festtags im gregorianischen Choral. Die Orgel spielt Markus Eichenlaub. Die Leitung liegt bei Kantor Joachim Weller und Kapellmeister Markus Melchiori.

Der Gottesdienst wird per Livestream über die Social-Media-Kanäle von Dom und Bistum übertragen. Anmeldung unter www.kirchen-in-speyer.de oder bis Mittwoch, 12 Uhr, im Pfarrbüro unter 06232/10 21 40. is

