Symposium ehrt Schimper

Mannheim. Mannheim hat eine besondere Beziehung zu den Themen Eiszeit und Klimawandel. Die historischen und wissenschaftlichen Verbindungen beleuchten die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) am Donnerstag, 30. September. Gemeinsam mit dem Historischen Institut der Universität Mannheim laden sie zu einem Symposium zu Ehren von Karl Friedrich Schimper (1803 – 1867) ein. Der gebürtige Mannheimer prägte als erster den Begriff „Eiszeit“ und begründete die Paläoklimaforschung. Durch den Verrat eines Studienfreundes blieb ihm der dafür zustehende Ruhm jedoch lange Zeit verwehrt, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Symposium startet um 9.30 Uhr. Auf dem Programm stehen Vorträge und eine Lesung, die sich verschiedenen Aspekten aus dem Leben und Werk des vielseitigen Wissenschaftlers Karl Friedrich Schimper widmen. Zum Abschluss spannt rem-Generaldirektor Professor Dr. Wilfried Rosendahl um 19 Uhr den Bogen von der Eiszeit über Schimper bis zur aktuellen Forschung. Er nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise in die Welt vor 30 000 Jahren. Denn im Untergrund von Mannheim und der Rhein-Neckar-Region befindet sich eines der wichtigsten kontinentalen Klimaarchive Europas für das Eiszeitalter. In den Sand- und Kiesablagerungen wurden zahlreiche spektakuläre Funde gemacht. Diese werden an den rem mit neuesten Methoden untersucht und liefern spannende Erkenntnisse zu Klima, Umwelt und Landschaftswandel.

Der Eiszeit auf der Spur: Professor Dr. Wilfried Rosendahl im Labor für Altersbestimmung. © © rem/Schumann

Das Symposium findet anlässlich der aktuellen Sonderausstellung „Eiszeit-Safari“ statt. Die Teilnahme am Symposium und am Abendvortrag ist kostenfrei. Alle Veranstaltungen sind im Anna-Reiß-Saal im Museum Weltkulturen D5. Um Anmeldung wird gebeten unter schimper-tagung@uni-mannheim.de. zg

Info: Das komplette Programm gibt es im Veranstaltungskalender unter www.rem-mannheim.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2