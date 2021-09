Tafel erinnert an Täufer-Verfolgung

Speyer. Eine Gedenktafel am Landeskirchenrat der pfälzischen Landeskirche in Speyer erinnert künftig an die Verfolgung der Täufer im 16. Jahrhundert. Es gehe darum, Schuld zur Sprache zu bringen auf dem Weg zur Versöhnung, sagte die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst bei der Enthüllung am Donnerstag. 1529 hatte das Reichstagsmandat gegen die Wiedertäufer in Speyer eine Verfolgung der reformatorischen Bewegung ausgelöst.

In der Geschichte der Täufer finde sich ein ungeheurer Reichtum an religiösen Traditionen, aber auch ein Reichtum an erzwungener Migration und Diskriminierung, sagte Wüst. Deren Diffamierung, Kriminalisierung und Stigmatisierung als Minderheit sei mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen erschreckend aktuell, betonte Astrid von Schlachta, Vorsitzende des bundesweit tätigen Mennonitischen Geschichtsvereins. Allein im 16. Jahrhundert wurden 2500 Täufer hingerichtet. Etliche hatten unter Folter zu leiden, wurden ins Gefängnis geworfen oder zu Sklaven gemacht, sagte Rainer Burkart, Pastor der Mennonitengemeinde Enkenbach. Er hielt zusammen mit dem früheren pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad und Domkapitular Franz Vogelgesang vom Bistum Speyer ein kurzes Märtyrergedenken.

Die Tafel gehört zum Projekt „Täuferspuren“, das seit 2015 das Wirken und Leben der Täufer in Rheinland-Pfalz und dem Kraichgau in den Blick nimmt. epd