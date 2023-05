Tagesfahrt ins Kloster

Speyer. Die vierte Tagesfahrt des Seniorenbüros Speyer in diesem Jahr führt am Dienstag, 23. Mai, nach Eltville und zum Weltkulturerbe Kloster Eberbach. Auf dem Programm steht vormittags ein Besuch des Klosters Eberbach. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen, heißt es in einer Pressemitteilung. Am Nachmittag kann frei durch Eltville geschlendert werden.

Interessierte können sich vom 8. bis zum 12. Mai (bis 12 Uhr) im Seniorenbüro auf die Vormerkliste setzen lassen. Das Seniorenbüro ist telefonisch unter der Nummer 06232/ 14 26 61 und per E-Mail an seniorenbuero@stadt-speyer.de erreichbar. Die Plätze sind begrenzt. Für die Tagesfahrten müssen die Teilnehmenden gut zu Fuß sein. Die Strecken sind für eine Benutzung mit Rollatoren oder Rollstühlen nichtgeeignet. Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung der Teilnahmekarte müssen Interessierte am 16. Mai zwischen 9.30 und 10.30 Uhr im Seniorenbüro im Maulbronner Hof 1 vorbeikommen. zg