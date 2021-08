Tannenbaum wird gesucht

Speyer. Auch derzeit, mitten im August, noch niemand so recht an Weihnachten denken mag: Auch in diesem Jahr sucht die Stadtverwaltung Speyer mitten im Sommer wieder nach Weihnachtsbaumspenden. Gesucht wird ein Baum mit einer Größe von zehn bis zwölf Metern, der sich zur Zierde des Domvorplatzes eignet.

Die Stadt ist dabei besonders an Bäumen interessiert, die für den heimischen Garten zu groß geworden sind und ohnehin gefällt werden sollen. Als Weihnachtsbaum geeignet sind in erster Linie Rotfichten, Nordmannstannen oder Coloradotannen.

Wichtig ist auch ein gut zu erreichender Standort der Bäume (beispielsweise im Vorgarten), um einen möglichst unkomplizierten Transport zu gewährleisten.

Schnittgrün für Kitas

Darüber hinaus werden weitere Nadelbäume gesucht, um den Kindergärten und Schulen im Advent Schnittgrün bereitstellen zu können. Zu gegebener Zeit holt die Stadtgärtnerei die Bäume auf Wunsch am jeweiligen Standort kostenlos ab.

