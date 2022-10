„Tanzen statt Thesen“ heißt das Motto

Speyer. Den Tag vor dem Feiertag Allerheiligen, also den Montag, 31. Oktober, nutzen die Organisatoren des ökumenischen Lobpreises „United Praise“ ab 19 Uhr in der Gedächtniskirche zu einer Veranstaltung. Der Termin ist kein Zufall: Am Reformationstag schlägt Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür in Wittenberg. In der Gedächtniskirche werden zu diesem Anlass laute und auch leise Töne angeschlagen.

Die Pfarrerin der Gedächtniskirche Constanze Lotz und Domkapitular Franz Vogelgesang eröffnen „United Praise“ um 19 Uhr, Einlass ist schon ab 18 Uhr. Danach folgen im Wechsel moderne christliche Popmusik und kurze Impulse der verschiedenen Konfessionen. Der Lobpreis endet um 22 Uhr mit einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis und einem Schlusslied. Die Veranstaltung kann auch mal zwischendurch besucht werden, der Austausch untereinander ist möglich und erwünscht. Wer mag, kann das persönliche Gespräch suchen oder beichten.

Über Konfessionen hinweg

Die evangelische Kirche der Pfalz, das Bistum Speyer, die evangelikale Vineyard-Gemeinde und die katholische Laien-Gemeinschaft Chara laden zum wiederholten Mal zu diesem ökumenischen Event ein. „Über konfessionelle Grenzen hinweg hat alles im Gebet begonnen. Das ist es, was uns Christen eint, egal, aus welcher Kirche wir kommen. Wir beten darum um die Einheit der Christen, aber noch um viel mehr“, schreibt dazu das Team von „United Praise“.

Zum Abschluss gegen 22 Uhr wird Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst einen Reisesegen halten. Sie predigt zuvor um 19 Uhr in der Stiftskirche Landau zum Reformationstag. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. lk/is