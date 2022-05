Speyer. 2019 hat das Speyerer Kammerorchester letztmals vor Publikum gespielt. Dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt hat sich das Ensemble wieder zurückgemeldet: Mit einem breitgefächerten Programm vom Barock bis zur Moderne präsentierten sich die Instrumentalisten unter der Leitung von Matthias Metzger in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche tatendurstig und ambitioniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Suiten haben Giuseppe Antonio Brescianello, Gustav Holst, Edvard Grieg und auch Arnold Schönberg geschrieben. So sehr sich die Formen stilistisch voneinander unterscheiden, so ist ihnen doch der tänzerische Charakter und die Kürze der einzelnen Sätze gemein. Ein schwungvoller Wiedereinstieg also, mit dem sich das Speyerer Kammerorchester für die nähere Zukunft empfahl.

Rasantes Tempo

Das rasante Tempo des Kopfsatzes, der federnde Schwung der Gavotte, der raffinierte triolische Rhythmus der Gigue prägten die Wiedergabe von Brescianellos g-Moll-Ouvertüre. Das locker-elegante Dirigat Matthias Metzgers fegte die tonarteigene Tristesse aus der Partitur. Der satte und dynamische Klang wirkte frisch und unverbraucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Sachen Intonation und Homogenität können Violinen und Bratschen noch zulegen; die vier Celli und der Kontrabass bildeten hingegen das starke und verlässliche Rückgrat des knapp 20-köpfigen Ensembles.

Der stilistische Sprung in die Spätromantik gelang dem Kammerorchester mit Gustav Holsts „Brook Green Suite“, deren erster Satz mit seinen fließenden Harmonien und den kontrapunktisch absteigenden Sekunden eine neue Klangwelt eröffnete. Die lyrische Versonnenheit des Air spielten Celli und Bass mit schwebender Kantabilität aus, während die punktierten Rhythmen im Finale noch einmal ordentlich Dynamik entfachten und folkloristische Bezüge aufdeckten.

Kontur und Charakter

Noch in tonalen Räumen unterwegs, spiegelt auch Arnold Schönbergs Walzer für Streichorchester mit seinen insgesamt zehn Sätzen durchaus populäre Stimmungen wider. Die suitenähnlichen Teile erhielten im Spiel dieses Ensembles Kontur und Charakter. Die federnde Dreier-Taktigkeit des sechsten Satzes kontrastierte mit dem robusten Idiom des siebten, während das Bratschensolo im Finale für einen krönenden Abschluss sorgte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Griegs nordisch-epischen Ton betteten die Speyerer Musiker zur Holberg-Suite in ein spannungsreiches, energetisches Spiel ein, das dank seiner temperamentvollen Entschlossenheit sicherlich am stärksten beeindruckte. Erste Geigerin Anne Philipp bat mit geschliffenem Strich zum Tanz aufs imaginäre Holzparkett und musste ihre Kolleginnen und Kollegen nicht lange bitten. Mit der Wiederholung des Passepieds aus Brescianellos Ouvertüre als Zugabe bedankte sich das Kammerorchester bei seinem applausfreudigen Publikum.