Technik Museen in Speyer und Sinsheim feiern Jubiläum

Das Jahr 2021 steht ganz im Zeichen der runden Geburtstage. Mit den Jubiläen 40 Jahre Technik Museum Sinsheim und 30 Jahre Technik Museum Speyer blicken die beiden Freizeiteinrichtungen auf spannende, aufregende, kräftezehrende aber auch besondere Momente zurück. Und was wäre ein Jubiläum ohne die passenden Getränke zum Anstoßen? Am Dienstag wurden nun zwei Jubiläumsweine aus der Pfalz und ein speziell von der Heidelberger Brauerei kreiertes Helles vorgestellt und verkostet, das ab sofort in den Museen und im Online-Shop erhältlich sein wird.

AdUnit urban-intext1

„Da haben wir natürlich erst ausgiebig getestet. Bei dem großen Lockdown hatten wir ja genügend Zeit dafür“ scherzt Hermann Layher be i der Vorstellung der drei produkte am Dienstag im menschenleeren Museum in Sinsheim. „Die Wahl der Weingüter und der Brauerei fiel uns leicht. Da uns die Qualität der Produkte sehr wichtig ist und wir unsere Partner aus der Region unterstützen möchten, stand schnell fest, mit wem wir zusammenarbeiten“, berichtet Andreas Hemmer, der Speyerer Museumsleiter.

Mit dem Weingut Wolf aus Birkweiler fand man einen Pfälzer Winzer mit einer über 400 Jahre alten Tradition. Seit 2010 wird das Weingut gemeinsam von Klaus und Mathias Wolf geführt. Ein starker Zusammenhalt in der Familie fördert und führt die Familientradition fort. Als Jubiläumswein liefert Familie Wolf einen trockenen Weißen Burgunder des wunderbaren Jahrgangs 2020. Muschelkalk, Rotliegendes oder Buntsandstein prägen die Weinberge des Guts und geben jedem Wein einen individuellen Charakter. „Außerdem spiegelt sich die Verschmelzung von Moderne und Tradition in jedem unserer Weine wieder und verleiht uns eine unverwechselbare Handschrift“, sagt uns Mathias Wolf bei der Präsentation. Der Wein passt gut als solitär am Abend auf der Terrasse aber durchaus auch zu einem Spargelgericht.

Das rote Gegenstück, eine trockene Cuvée des Jahrgangs 2018, steuert das Weingut Leonhard aus Pleisweiler-Oberhofen bei. Mit Feingefühl, Erfahrung, viel Einsatz und Leidenschaft ist das Weingut bekannt für seine ausgereiften Tropfen. Das sonnig-milde, fast südländische Klima der Südlichen Weinstraße kommt dem Wein zugute. „Wir achten darauf, dass jeder Wein individuell ausgebaut wird und seinen Charakter entfalten kann. Dadurch entstehen stilvolle, filigrane und reintönige Weine. Außerdem legen wir Wert auf nützlingsschonenden Pflanzenschutz und eine nachhaltige Pflege der Böden“, erzählt uns Weinbau-techniker Steffen Leonhard. Die beiden Weingüter sind Teil der Vereinigung „Die junge Südpfalz“, die für eine neue Generation von Weinmachern steht.

AdUnit urban-intext2

Heidelberger Braukunst

Das Jubiläumsbier kommt von der Heidelberger Brauerei, bei der das Bier brauen seit 1753 Tradition ist. Hier trifft traditionelle Braukunst auf modernste Technik. Gebraut wird mit ausgewählten Rohstoffen aus der Region. Michael Mack sagt uns bei der Vorstellung seines Hellen auf Pilsner-Basis: „ Wir haben einen spezilellen Hopfen von Rudi Eisenmann und ein anderes Malz genutzt, um ein ganz besonderes Jubiläumsbier zu brauchen. Ich bin sehr stolz darauf, dass Layhers uns mit ins Boot genommen haben. Als Familienbaurauerei, die sonst etwa 80 Prozent Fassbier für die Gastronomie produziert ist es zur Zeit nicht einfach. Doch nicht nur die Qualität stimmt bei diesem süffigen Hellen, es wird auch nachhaltig und ressourcenschonend gebraut“, so der Inhaber der Heidelberger Brauerei, Michael Mack.

AdUnit urban-intext3

Unterstützung zur Vermarktung der besonderen Museumsgetränke gibt es von Comedian Tim Poschmann, bekannt als „Winzer Bu“ vom Boulevardtheater Deidesheim. Als er von der Aktion erfuhr, bot er sich als „Markenbotschafter“ an. Im März 2020 begann Poschmann aus Spaß, Videos über die Pfalz, die Weinstraße und über deren Besucher ins Internet zu stellen. Mit seinem Spruch: „Ja wo sinn se donn?“ erreichten die Clips des Comedians über 2,5 Millionen Aufrufe und damit regelrechten Kultstatus.

AdUnit urban-intext4

Es folgten Auftritte in verschiedenen Theatern und ausverkaufte Shows im Autokino am Technik Museum Speyer. Hierbei entstand auch der Kontakt zum Museum. „Ich bin ein großer Fan der Technik Museen und als echter Pfälzer mag ich natürlich auch Wein. Ich finde es toll, dass man mit Partnern aus den Regionen arbeitet. Als ,Winzer Bu’ hab ich auch ein Herz für die Heidelberger und ihr Bier und unterstütze die Museen sehr gern“, so Poschmann.

Die Ergebnisse der Kooperation „Winzer Bu & Jubiläumsgetränke“ werden in den nächsten Wochen über die Social Media-Kanäle geteilt. Die Jubiläumsweine und Biere gibt es in den Restaurants und den Souvenirshops der Museen, die ja zur Abholung offen haben sowie online unter technik-museum.de/shop.

Der Speyerer Museumsdirektor Andreas Hemmer erzählt in einem Video übers Jubiläum in Zeiten des Lockdown,