Tee kaufen – Kindern helfen

Speyer. Die AG Grün Sozial der Grünen und die Grünen Jugend in Speyer setzt sich dafür ein, dass Kinder in ihren Rechten gestärkt werden, gesellschaftliche Teilhabe erfahren und sorgenfrei aufwachsen können. „Neben diesem politischen Statement ist uns auch ein großes Anliegen, das Thema Kinderrechte zum Internationalen Weltkindertag 2021 nach Speyer zu bringen, aufmerksam zu machen und die Möglichkeit zu geben, etwas Herzenswärme zu teilen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Aktion kann jeder mit dem Kauf der limitierten Tee-Mischung „Kinderherzen“ unterstützen. Mathias Münzenberger, Inhaber des Tee-Contors in Speyer, hat diese Kindertee-Mischung (5 Euro/100 Gramm) zusammengestellt, die auch Erwachsenen schmeckt, heißt es seitens der Grünen weiter. Der Tee ist bis zum 6. Juni im Ladengeschäft in der Roßmarkstraße und über die Mitglieder der AG Grün Sozial erhältlich.

Geld für Schulung Ehrenamtlicher

Am Weltkindertag am 1. Juni ist der Höhepunkt der Spendenaktion: „Wir überreichen den gespendeten Betrag dem Kinderschutzbund Speyer. Die Spenden gehen direkt und vollständig an den Kinderschutzbund. Das Geld wird dort beispielsweise genutzt, um ehrenamtlich engagierte Menschen für den Einsatz an der dringen benötigten Nummer gegen Kummer zu schulen“, heißt es weiter. zg