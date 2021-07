Teils beißende Kritik an der Corona-Politik

Speyer. Es ist gerade mal ein Jahr her, als der vielseitige Künstler Zoran Petrovic Mitte Juli 2020 sein „Quarantäne-Tagebuch“ in der Galerie Kulturraum vorstellte. Was andere Berufsgruppen seit Ausbruch der Pandemie an den Rand der Existenz bringt, scheint für Satiriker wie Petrovic jedoch eine unerschöpfliche Inspirationsquelle zu sein. Wobei man nicht vergessen darf, dass der Künstler als Maler, Zeichner und Bildhauer ebenfalls unter den Folgen der Pandemie leidet.

Dass Petrovic auch als Karikaturist, Illustrator und Designer international einen guten Ruf genießt und bereits zahlreiche Bände mit satirischen Inhalten veröffentlichte, ist allgemein bekannt. Und so wundert es nicht, dass die Aufmerksamkeit von Freunden dieses Genres am Sonntag der Galerie Kulturraum galt, wo sich die Besucher während einer Signierstunde mit dem neuesten und fast schon vergriffenen Satirewerk von Petrovic vertraut machen konnten. „Errare humanum est – irren ist menschlich“ ist das Literaturschmankerl betitelt, in dem der Zeichner wiederum mit doppeldeutigem Humor in die Thematik Pandemie eintaucht.

Durchgängig bebildert und durch teils mehrsprachige Bildtexte ergänzt, offenbart sich dem Leser auf den 60 Seiten der Softcover-Broschüre eine illustre Bandbreite, die von der Ironie über Sarkasmus, Galgenhumor und Spott bis zur schonungslos entlarvenden Kritik ein nuancenreiches Spektrum abdeckt. Dafür stehen auch die apokalyptischen Reiter und deren rhetorische Frage, haben wir nach der Pandemie einen Plan B?

Ernste Hintergründe spiegeln Karikaturen wie der zunehmende Einfluss der Politik auf den Alltag der Bürger wider. Bei gleicher Bedeutung wie die List des Odysseus hat das Virus bei Petrovic die Form des „Trojanischen Pferdes“ angenommen. Im Bild „Mutation“ wiederum fasst der Zeichner die alltägliche Bedrohung in Form eines mit Schwert, Maschinenpistole und Sprenggürtel schwer bewaffneten Erregers zusammen. Offene Gräber stehen für den Ruin unterschiedlicher Wirtschaftszweige.

Deutsche Regelwut

Dass der Impfpass mit einem mittelalterlichen Brenneisen auf den Po gebrannt wird, ist vermutlich als ironischer Hinweis auf die deutsche Regelwut zu verstehen. In diese Richtung zielt wohl auch das Bild eines in den letzten Zügen liegenden Gekreuzigten, dem noch eine Spritze verpasst wird.

Obwohl es sich um absolut gelungene Karikaturen handelt, kann dem Betrachter im Wissen um das bisher Geschehene schon mal das Lachen im Halse steckenbleiben. So auch beim Bild eines gefesselten Schnelltest-Kandidaten, den Petrovic vor einer Guillotine positioniert hat. Es ist auch kein Zufall, dass auf der letzten Umschlagseite Grusel-Regisseur Alfred Hitchcock die Klappe über den zerfahrenen Umgang mit Covid-19 und vorausblickend auf einen möglichen dritten Lockdown schließt.

„Schreckensmeldungen am laufenden Band, ein Jahr Existenzängste, ein Jahr ohne Familie und Freunde, dann noch die Mutationen und kein Ende in Sicht, ich musste einfach zeichnen“ – so beschreibt Petrovic im Gespräch mit unserer Zeitung seine Motivation, entgegen ursprünglicher Planung die Pandemie in einem zweiten Buch zu thematisieren. Im Vorwort schreibt der Lyriker und Blogger Jörg Ulrich Helgert: „Angesiedelt im Spannungsfeld zwischen Pandemie und Paranoia und balancierend auf dem schmalen Grat zwischen Wahrheit und Wahnwitz, illustriert der Künstler seine persönliche Einschätzung der Seuche und veranschaulicht treffsicher die Risiken und Nebenwirkungen politischer Maßnahmen und tragischer Versäumnisse“.

Das Buch ist für 18 Euro nur in der Galerie Kulturraum erhältlich. Bestellungen per Mail unter info@galerie-kulturraum.com.

Info: Weitere Infos gibt es unter www.galerie-kulturraum.com