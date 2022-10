Teils laut und plakativ

Speyer. In einer neuen Ausstellung zeigt der Verein Feuerbachhaus bis 7. Januar Werke der Speyerer Künstler Georg Karbach und Thomas Manelli Mann. Schon der Titel „Wie sonderbar und wie bizarr“ weist auf digitale und traditionelle Kunst mit Humor und Sarkasmus hin. Bei der Vernissage am Donnerstag, 20. Oktober, 19 Uhr, wird Kulturdezernentin und Vereinsvorsitzende Monika Kabs begrüßen. Die Rezitation zu den Werken übernimmt frei nach Wilhelm Busch der Speyerer Poet Kai Kraus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Georg Karbach ist ein nicht nur in der Vorderpfalz bekannter Künstler. Er malt seit 55 Jahren und hat seinen unverwechselbaren Stil gefunden. Seiner ersten Liebe, der Aquarellmalerei, ist er nie untreu geworden. Mit wasserlöslichen Farben umzugehen, sei die ursprünglichste Form der Malerei, sagt er. Durch die künstlerischen Epochen „flackern Aquarelle immer wieder auf“, weist er auf die lange Tradition hin. Man finde sie in der korinthischen Kunst als auch in der Ateliermalerei der Moderne, betont Karbach.

2 Bilder Thomas Manelli Manns Bild „Traurige Sonnengöttin (1)“. © Karbach/Mann

Kinder unternähmen ihre ersten bildnerischen Ausflüge mit Wasserfarben. Karbach bezeichnet sich als einen „fixen“ Maler. Seine Aquarelle fließen aus ihm heraus. Jedes Werk soll den ersten Eindruck wiederspiegeln. Hält es seinem ersten kritischen Blick stand, wird es mit chinesischer Tusche in leichten, lockeren und gekonnten Strichen in seiner Aussage verdeutlicht. Symbole, Wörter, Linien und figurative Elemente beflügeln – neben den die Fantasie anregenden Farbflächen – Assoziationen der Betrachter.

Mehr zum Thema Alter Bahnhof Im Rausch der Farben: Werke von Bernhard Staudenmayer in Neulußheim ausgestellt Mehr erfahren Kunst im Turm (mit Fotostrecke) Künstlerin Silke Ballheimer stellt in Plankstadt aus Mehr erfahren Alter Bahnhof Bernhard Staudenmayer stellt in Neulußheim aus Mehr erfahren

Thomas Manelli Mann gehört zu den vielseitigsten Künstlern in Speyer. Nach surrealistischen Lebewesen im Kunstverein, abstrakten und von der Gruppe CoBrA inspirierten Arbeiten und informellen Zeichnungen im Künstlerhaus zeigt er nun eine weitere Facette: Digitale Kompositionen, in denen sich Symbole zu bizarren, surrealen Wesen verdichten. Seine Bildideen schöpft er aus der Literatur und der Mythologie, aus dem Zeitgeschehen, aber auch aus ganz persönlichen Erfahrungen mit Menschen.

Die Bildsprache ist laut und plakativ, die enthaltenen Symbole sind auf das Wesentliche reduziert – verwandt mit Logos und Piktogrammen, die Thomas Manelli Mann auch jahrzehntelang als Art Director beruflich zu entwickeln wusste. Was auf den ersten Blick lustig wirken mag, ist oft listig, zynisch oder sarkastisch. Die Protagonisten in seinen an Tarot-Karten erinnernden Bildern stehen fast immer vor einem im Bildhintergrund angedeuteten Rahmen, von dem sie sich auf keinen Fall einengen lassen.

Nicht einengen lassen sich auch die beiden befreundeten Künstler, die jetzt im Feuerbachhaus zum ersten Mal gemeinsam ausstellen. Beide haben eine unverkennbare Handschrift gefunden, die sich aus dem Meer der oft austauschbaren Bilder des Kunstmarkts erfrischend heraushebt. Das Nichtakademische, Humor und die Liebe zur Farbe machen ihre Arbeit aus. Dazu gehört der Mut „auf die Meinung anderer zu pfeifen“. mey