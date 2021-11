Wenn sich zwei ehemalige thüringische Ministerpräsidenten treffen, haben sie vor allem an geschichtsträchtigen Tagen wie dem 9. November einiges zu erzählen. So geschah es auch im Historischen Ratssaal, als die Ministerpräsidenten a. D. Professor Dr. Bernhard Vogel und dessen Nachfolger Dieter Althaus in einer weiteren Auflage der Veranstaltungsreihe „Zukunft braucht Erinnerung“ auf die

...