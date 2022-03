Tests ohne Aussagekraft

Speyer. Beim inzwischen 14-tägig durchgeführten Online-Pressegespräch zur Corona-Lage in Speyer gab es keine wesentlich neuen Erkenntnisse. Die Lage bleibt angespannt, denn immer noch haben etwa 25 Prozent der Bürger keinen Impfschutz. Den täglich gemeldeten und derzeit zwischen 600 und 700 pendelnden Inzidenzzahlen trauen Ärzte und andere Experten wegen der undurchschaubaren Dunkelziffer schon lange nicht mehr.

Wie es mit weitergehenden Lockerungen aussieht, hänge von der jeweiligen Landesverordnung ab, unterstrich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mehr oder weniger gewollt die unklare und sich ständig ändernde Situation. Mögliche weitere Lockerungen wie zur Maskenpflicht im Bildungsbereich würden vermutlich in der 32. Landesverordnung formuliert, die ab 20. März Gültigkeit habe. Die 31. Landesverordnung mit leichten Schritten der Lockerung insbesondere im Bereich von Veranstaltungen und den Zugangsregelungen für die öffentlichen Verwaltungen ist am gestrigen Freitag in Kraft getreten.

Frühjahrsmesse in Planung

Seiler machte auch klar, dass die Stadt zwar in die Veranstaltungsplanung beispielsweise mit dem Verkehrsverein und eigenen Vorhaben eingetreten sei, dies aber immer unter Vorbehalt der pandemischen Entwicklung stehe. Die Frühjahrsmesse im April werde nach derzeitigem Sachstand stattfinden, machte sie Hoffnung auf bessere Zeiten.

Nicht infrage gestellt wurde, dass die Impfangebote in der kommunalen Impfstelle Stadthalle vorläufig aufrechterhalten werden. Seiler wies ferner darauf hin, dass derzeit 57 Teststellen in Speyer registriert seien. Auf die Impfpflicht für Mediziner, Pflegekräfte und andere relevante Berufsgruppen eingehend, hätte sich die Stadtchefin seitens der Bundesregierung eine frühzeitigere und verbindlichere Positionierung gewünscht.

Im kommunalen Impfzentrum kann nach Auskunft von Impfkoordinator Peter Eymann seit letzter Woche auch der Impfstoff von Novavax verimpft werden. Gravierende Nebenwirkungen seien bisher nicht beobachtet worden, so Eymann. Immer noch keine guten Nachrichten hatte Dr. Cornelia Leszinski, ärztliche Direktorin im St.-Vincentius-Krankenhaus, bezüglich Corona aus ihrem Haus mitzuteilen. Der Rückgang der Inzidenzzahlen bilde sich nicht im Krankenhaus ab, betonte die Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Deutlich wurde sie auch in der Einschätzung von Schnelltests, die ihrer Meinung nach vor allem bei Omikron nicht aussagefähig seien. Da waren auch die Zahlen von Paul Mair vom DRK-Schnelltestzentrum schwierig zu beurteilen, nach denen von 1170 Personen getesteten Personen 150 positiv waren.

Bürgermeisterin Monika Kabs informierte, dass die Zahlen an Schulen und Kitas rückläufig seien. Nicht ohne einzuschränken, dass vermutlich nicht mehr alles festgestellt werde. Gute Nachrichten hatte sie hinsichtlich von Lüftungsgeräten, deren Einbau an Schulen nun konkret vorgesehen sei. mey

