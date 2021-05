Tiefes Mitgefühl für individuelle Schicksale

Speyer. Am Anfang des autobiografischen Romans „Juden Haus Töchter“ stand ein Ordner mit dem Titel „Wiedergutmachtung“, den die Mutter in einem Ladenregal aus der Kriegszeit aufbewahrt hatte. Renate M. Herrling fand ihn beim Verkauf ihres Elternhauses in einer kleinen pfälzischen Gemeinde. Er half der in Speyer lebenden Autorin, die wechselvolle Geschichte des Hauses und seiner Bewohner von 1933 bis 2006 aufzurollen, gab „Scham, Selbstzweifeln, Verletzungen und unklaren Ängsten Umrisse, Andeutungen und Ahnungen Namen.“

Zunächst befand sich das Haus im Besitz der jüdischen Familie Gerstmann. Was diese unter den Nazis erleben musste, wird hier eindrücklich, in klaren, schmerzhaft deutlichen Bildern geschildert. So heißt es, als Tochter Franziska Milch holen will. „Franziska bekommt keine Milch. Heute nicht und auch nicht an einem anderen Tag. Die Juden kriegen keine Milch mehr bei der Bäuerin.“

Das Haus gehört der Bank

Und als die Familie vor der Deportation nach Gurs und später nach Auschwitz enteignet wird: „Franziska steht im Hof, abseits. Wagt nicht, den Pauly anzusehen. Er lässt seinen Blick über sie wandern. Sie fühlt sich schmutzig. Sein Blick wandert zum Vater. Das Haus gehört der Bank, Jud, sagt der Ortsgruppenleiter. Darum.“

Im Jahr 1941 bezog der Soldat Fritz B. mit seiner Frau und den zwei Töchtern das Haus. Kurz vor Kriegsende stirbt Fritz jedoch bei einem Fliegerangriff und Witwe Lene muss sich allein durch die Nachkriegszeit kämpfen. Sie betreibt einen Kolonialwarenladen, eine Mietwäscherei und eine Vorhangspannerei. Dass sie 1951 den nach Palästina ausgewanderten Gerstmann-Söhnen einen Ausgleich bezahlen muss, empfindet sie als ungerecht und als die beiden von der Gemeinde eingeladen werden, lässt sie niemanden ins Haus. Allein ist sie mit dieser Haltung nicht. „Wir haben doch genug gebüßt, muss das sein, dass der Jud jetzt zu Besuch kommt. Das muss doch mal ein Ende haben“, ist die einhellige Meinung am Stammtisch.

Das Buch zeichnet die Lebensläufe von Lene, ihren Töchtern Greta und Marianne, Enkelin Regine, übrigens das Alter Ego der Autorin, und von Urenkelin Friederike nach. „Und obwohl die Frauenstimmen den Ton angeben, soll man nicht glauben, die Männer hätten keinen Einfluss gehabt. War Regines Großvater noch einer jener Männer, die mit autoritärem Willen handelten und sich Gehör verschafften, so hat sich ihr kriegsmüder Vater um des lieben Friedens willen in die gültigen Hausmuster eingefügt.

Aber mit seiner Unterstützung konnte Regine in die Stadt zur Schule gehen und danach studieren. Sie entwickelt einen kritischen Geist, hinterfragt die Dinge und „manches, was sie erspürt und erahnt, erscheint am Ende des Romans, als sie den Wiedergutmachungsordner findet, in einem neuen Licht.“

Für Oma Lene ist eine „Studierte“ natürlich nur schwer zu akzeptieren. Aber man ist und bleibt eine Familie, rauft sich trotz unterschiedlicher Lebensentwürfe immer wieder zusammen, während sich die Zeiten allmählich ändern. Die Arbeitsmoral der Nachkriegszeit, das unentwegte Schuften sowie die Unfähigkeit, das Erlebte in irgendeiner Form aufzuarbeiten, brechen langsam auf, machen Platz für ein bisschen Lebenslust, den kleinen Luxus der Wirtschaftswunderzeit bis hin zur kritischen Haltung der Studenten Ende der 1960er Jahre.

Familiensaga und Zeitdokument

Die in kurzen Kapiteln zusammengefassten Episoden sind mit Bedacht ausgewählt und in einer klaren Sprache ohne jeglichen Schnickschnack geschrieben. Renate M. Herrling erzeugt in ihrem Erstling tiefes Mitgefühl für ihre Figuren und schafft es, hinter individuellen Schicksalen auch Prototypisches für die Menschen dieser Zeit aufscheinen zu lassen. So ist der Roman Familiengeschichte und bewegendes Zeitdokument zugleich.

Info: Das Buch von Renate M. Herrling: „JudenHausTöchter“ ist im Verlag Tredition erschienen, ISBN 978-3-347-11940-6, 11,50 Euro.