Tijan Sila und die Subkultur

Speyer. Tijan Sila wird am Dienstag, 15. Februar, ab 19.30 Uhr, bei Speyer.Lit im Alten Stadtsaal seinen neuen Roman „Krach“ vorstellen. Dabei geht es um Punkrock und Vorurteile, Freundschaft und Gewalt, und das alles in der Pfälzer Provinz. „In jedem Kapitel eine Prügelei“, schreibt die FAZ: „Krach lässt die Punkkultur der Neunziger zwischen Pfälzerwald und kommunistischer Steppe aufleben. Der Held ist aber eine zarte Figur.“

1998, inmitten der Baseballschlägerjahre, gründet der 18-jährige Gansi mit seinen Freunden in der Kleinstadt Calvusberg die Punkband Pur Jus und veranstaltet Radau im heimischen Club Fiasko, tourt durch das tief gespaltene Land, lässt sich von einem Fascho die Lippe spalten und von der finsteren Gitarristin Ursel das Herz brechen. Dann verliebt er sich in Katja, die in „Texas“ lebt, einem Viertel in Calvusberg, das sogar die Punks fürchten. Sie lernt fürs Abi, ist sehr für gewaltfreie Konfliktlösungen und hört lieber Madonna statt Buzzcocks. Alles scheint perfekt.

Tijan Sila kam 1981 in Sarajevo zur Welt und emigrierte 1994 mit seiner Familie nach Deutschland. Heute lebt er in Kaiserslautern und ist Lehrer an einer Berufsschule. zg

