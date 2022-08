To go – aber umweltfreundlich

Sinsheim/Speyer. Das ist vorausschauend: Ab 1. Januar 2023 besteht bundesweit Mehrwegpflicht. Um dieser zuvorzukommen, schlossen sich die Technik Museen Sinsheim und Speyer jetzt der reCup GmbH an, Deutschlands größtem Mehrwegsystem. Mit nachhaltigen Bechern und Schalen bieten beide Einrichtungen ihren Gästen ab sofort eine umweltfreundliche Alternative zur üblichen To-go-Verpackung. „Wir wollen verantwortungsvoller und ressourcenschonender arbeiten – der Umwelt einen Gefallen tun. Gleichzeitig sparen wir dadurch langfristig Kosten, weil wir die Einwegverpackungen nicht mehr kaufen müssen“, erklärt Finanzchef Sascha Kaiser den Einstieg.

Das im September 2016 gegründete und vielfach ausgezeichnete Unternehmen bietet ein Mehrweg-Pfandsystem für To-go-Becher und sogenannte Bowls an. Die Vision ist, den Verpackungsmarkt zu revolutionieren und Einwegverpackungen langfristig vollständig durch Mehrweg-Alternativen zu ersetzen. Die Basis bilden recyclebare Mehrwegbehälter, die bis zu 1000 mal genutzt werden können. Mit mittlerweile über 12 000 Aus- und Rückgabestellen arbeitet reCup an der bundesweiten Einführung des Systems.

„Wir haben uns dem größten Anbieter von Pfandsystemen in Deutschland angeschlossen, um es unseren Gästen so einfach wie möglich zu machen. Wer die Pfandbecher bei uns mitnimmt, kann diese an mehreren Tausend Abgabestellen wieder loswerden“, so Kaiser. Das System ist simpel: Die Restaurantgäste nehmen ihren Kaffee gegen einen Euro Pfand im reCup-Becher oder gegen fünf Euro Pfand in der Schale mit und genießen es unterwegs. zg