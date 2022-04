Tobias Finck steigt in luftige Höhen auf

Speyer. Der Brazzeltag kehrt zurück! Die Vorbereitungen für das Technikfestival im Technik Museum Speyer laufen auf Hochtouren. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet die beliebte Veranstaltung wieder Wochenende 14. und 15. Mai statt.

An beiden Tagen gibt es von 9 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, das die Herzen der Technikfans höherschlagen lässt, kündigt das Technik Museum Speyer an.

Brazzeltag-Fans können sich unter anderem auf Brutus und Mavis sowie den Dragster Schoolbus von Haberman Racing und das Fanny Car von Redline Motors freuen. Mit Tobias Finck geht es erstmals in luftige FMX-Höhe. Der Freestyle-Motocross-Show-Fahrer überzeugt sein Publikum mit waghalsigen Sprüngen, die bei dem ein oder anderen den Atem stocken lässt. Tobias Fink begeistert das Publikum dabei mit seiner Yamaha YZ 250. Er zeigt nicht nur ein feines Gefühl für die Maschine, sondern auch wie präzise er damit arbeiten muss, damit die spektakulären Sprünge gelingen.

Zuletzt 14 000 Besucher

Das Angebot auf dem großen Veranstaltungsgelände umfasst verschiedene Shows, Mitmachaktionen, Erlebnisführungen in der Transall, im U-Boot und dem Seenotkreuzer, aber auch Showfahrten im Brazzelparcours sowie Info- und Händlerstände. Mit dem Technikfestival wurde eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die in dieser Form einzigartig ist, so das Technik Museum Speyer weiter. Zuletzt kamen an zwei Tagen 14 000 Besucher.

Tagespässe (29 Euro; Kinder fünf bis 14 Jahre 15 Euro) sowie Zwei-Tagesarmbänder (43 Euro; Kinder zahlen 24 Euro) sind ab sofort erhältlich. zg

Info: Informationen zum Programm, den Eintrittskarten und Öffnungszeiten gibt es unter www.brazzeltag.de. Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de