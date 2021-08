Tocca-Tag mit Bachs Werken

Speyer. Die Musik an der Gedächtniskirche Speyer wird fortgesetzt. Weiterhin musizieren Pfälzer Kantoren und Organisten an der großen Orgel der Gedächtniskirche besinnliche und unterhaltsame Programme bei den Musikalischen Abendandachten, unterstützt meist durch Lesungen des Tages.

Am Sonntag, 22. August, 18 Uhr, spielt Wolfgang Heilmann Werke von Bach (D-Dur), Mendelssohn (VI. Sonate). Er ist seit 2018 Bezirkskantor der Dekanate Bad Bergzabern und Germersheim und hat seinen Sitz in der Südpfalz an der St.-Georgskirche in Kandel. Ihm steht dort die frisch restaurierte Stiehr-Orgel zur Verfügung. Mit interessanten Konzerten und Projekten hat er sich einen Namen gemacht. Er wird liturgisch begleitet von Ex-Kirchenpräsident Eberhard Cherdron.

Den Abschluss im August macht dann der musikalische Hausherr Robert Sattelberger am Sonntag, 29. August, um 18 Uhr. Am „Tocca-Tag“ anläßlich des „Jahres der Orgel“ spielt er die vier großen Orgel-Toccaten von Johann Sebastian Bach und deutet sie dabei kirchenjahreszeitlich. Die Lesungen übernimmt Dekan Markus Jäckle. Unter seiner Leitung geht die Jahreshauptversammlung des Bauvereins der Gedächtniskirche vorraus, um 17 Uhr im benachbarten Martin-Luther-King-Haus. Es wird um rechtzeitiges Erscheinen sowie eine Spende am Ausgang gebeten. zg