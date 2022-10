Tolle Aktionen, Fahrspaß und Genuss

Speyer. Shanna Klinkenberg ist erst in der Nacht zum Freitag in Speyer angekommen. Am Nachmittag steht sie schon fertig geschminkt und in Clown-Kleider geworfen auf dem Speyerer Festplatz. Die ersten Luftballonfiguren sind vorbereitet. Die 775. Herbstmesse in der Domstadt hat gerade begonnen.

Bis Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mit Unterstützung des Vorsitzenden des Schaustellerverbands Speyer, Alexander Lemke, zur offiziellen Attacke auf das Festbier ruft, sind die ersten Messebesucher schon wieder nach Hause gegangen. Seit dem Nachmittag drehen sich sämtliche Fahrgeschäfte auf dem Platz, werden Bratwürste, Crêpes und andere Leckereien ausgegeben. Die Resonanz ist trotz regenverhangenem Himmel sehr gut.

Veto vom Luftfahrtamt

59 Beschicker haben ihr Kommen bei Marktmeisterin Heidi Jester angemeldet. Im Vorfeld musste die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung schon zwei weggefallene Geschäfte spontan ersetzen. Jetzt erzählen weiß verkleidete Absperrgitter inmitten des Festplatzes davon, dass irgendetwas schiefgelaufen ist. Der „Aeronaut“ musste wieder abbauen, ist von Beschickerkollegen zu erfahren. Grund: Das Luftfahrtamt hat Veto eingelegt. Das Hochfahrgeschäft stand mitten in der Einflugschneise zum Speyerer Flugplatz. Auf Ersatz am Anfang der neuen Woche wird gehofft.

Ansonsten sind zufriedene Gesichter zu sehen, sowohl bei den Schaustellern als auch bei Jester. Ihre Arbeit wird gelobt. „Sie lässt sich viele zusätzliche Aktionen einfallen - die ziehen Leute an“, sagt Peter Hupp, der mit der Tornado-Kartoffel und dem Schießstand am Start ist. Sein Bruder Mark steht gegenüber mit einem Pfeilwurf.

„Für mich ist das hier der letzte Platz“, erzählt Hupp. Dann geht’s in die Vorbereitung auf den Weihnachtsmarkt. So sieht das Programm auch bei Thorsten Goldbach aus, bei dem Besucher kontinuierlich Ringe so zu platzieren versuchen, dass sie komplett um einen viereckigen Sockel liegen. Der jeweilige Preis ist ihrer. Die Chancen sehen eher schlecht aus bei dem Glücksspiel. Goldbach aber versichert: „Die Hälfte der Waren, mit denen ich vor Ort bin, werden während der Messe ausgespielt.“ Und das sind eine ganze Menge.

Der Beschicker beginnt die Saison in Speyer und beendet sie dort. Für ihn geht’s in Aschaffenburg beim Weihnachtsmarkt mit einer Crêperie weiter. Während Hupp, basierend auf einer „abartig guten Saison“, keine konkreten Hoffnungen für die Herbstmesse hegt, äußert Goldbach Optimismus. Ein intensives Jahr liegt hinter ihm: „Egal in welcher Gegend wir waren: Überall war die Hölle los.“

Für OB Seiler ist die Herbstmesse mehr als Genuss und Fahrspaß aufgrund des „fulminanten Rahmenprogramms“, wie sie es bezeichnete. Wichtig ist ihr der Verweis auf das Höhenfeuerwerk, das am Freitag, 28. Oktober, gegen 21 Uhr gezündet wird. „Es ist wichtig und essentiell, dass wir nicht vergessen, durch schöne gemeinsame Stunden den Herausforderungen der Zeit zu strotzen“, stellt sie heraus.