Tourismus ist wieder richtig angelaufen

Speyer. Das Team der Touristinformation Speyer hat wieder alle Hände voll zu tun, nachdem die Besucherzahlen der Domstadt pandemiebedingt in den zurückliegenden zwei Jahren stark zurückgegangen waren. Probleme gibt es derweil anderer Art. Nach Lösungen wird gesucht.

Personalmangel in der Touristinfo ist dafür verantwortlich, dass diese an Sonntagen weiterhin geschlossen bleiben muss. Im laufenden Jahr hatte sich Leiterin Rita Nitsche in Absprache mit dem Fachbereich zu diesem Schritt entschlossen. Im Ausschuss für Tourismus und Stadtmarketing versicherte Fachbereichsleiter Dr. Matthias Nowack: „Das Angebot ist nicht auf Dauer aufgegeben.“

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) bekräftigte: „Geplant ist eine Wiederöffnung an Sonntagen. Versprechen können wir nichts.“ Dass Nitsche im kommenden Jahr ebenfalls aus dem Dienst ausscheiden wird, erleichtert die Aufgabe nicht. Erfreulich dahingegen ist, dass der Tourismus wieder angelaufen ist.

3556 Anfragen sind seit Jahresbeginn bis 31. Juli vom Team der TI beantwortet worden. Im gleichen Zeitraum 2019 waren es 1768 postalische Rückmeldungen gewesen. Per E-Mail wurden zusätzlich 5780 Anfragen bearbeitet (2019: 7120), per Telefon 6160 (2019: 5164). Hauptsächlich aus anderen deutschen Bundesländern, aber auch aus Rheinland-Pfalz reisten die Besucher an.

Mehr als vor der Corona-Krise wird der Service der TI aktuell sogar nachgefragt, wie Nitsche in ihrem Bericht anmerkte. 30 672 Personen kamen im ersten halben Jahr in die Räumlichkeiten vor Ort. 2019 waren es 29 562. Gewaltig zugelegt hat Speyer (auch im Vergleich mit anderen Städten), was die Übernachtungszahlen angeht. Ein Plus von rund 506 Prozent konnte die Domstadt verzeichnen, lediglich getoppt von Neustadt mit fast 540 Prozent.

178 öffentliche Rundgänge hat es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 gegeben. Hinzu kamen 948 Gruppenführungen. Die Zahl stornierter Touren indessen lag ebenfalls Corona-bedingt hoch. 187-mal wurden Reservierungen aufgehoben.

Gespräche wegen Altpörtel

Auf das nach wie vor geschlossene Altpörtel angesprochen, informierte Nitsche im Ausschuss: „Wir sind gerade mit verschiedenen Abteilungen im Gespräch, um herauszufinden, wie wir das Altpörtel unter den geltenden Bedingungen wieder öffnen können.“ Lediglich bei offiziellen Stadtrundgängen kann das historische Stadttor besichtigt werden.

Freuen dürfen sich Speyer-Besucher in diesem Jahr wieder auf den Weihnachtsmarkt, der sich nach Aussage von Katja Gerwig, Leiterin der Wirtschaftsförderung, erneut über die gesamte Maximilianstraße ziehen wird.

Was die Beleuchtung angeht, sei man im Gespräch mit den Schaustellern. „Wir haben sie dazu aufgerufen, auf LED umzustellen“, sagte Gerwig. Die Planungen für Veranstaltungen 2023 laufen derzeit. Etabliert werden soll das im September erstmals durchgeführte Rheinuferfest. mus