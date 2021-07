Treffpunkt in der Gemeinde

Speyer. Die Deutsche Bischofskonferenz hat vor wenigen Tagen eine Arbeitshilfe zu Profil und Auftrag der Katholischen Büchereien veröffentlicht. Unter dem Titel „Katholische Büchereiarbeit – Selbstverständnis und Engagement“ ordnet das Papier die Büchereiarbeit in das weite Feld des kirchlichen Medienengagements ein. In einem Gespräch berichtet Dr. Gabriele Dreßing, Leiterin der Fachstelle, über die Büchereiarbeit im Bistum.

„Zurzeit sind es 107 öffentliche Büchereien, die aktiv sind und mit der Büchereifachstelle zusammenarbeiten. Dazu gehören auch einige Krankenhaus- und Kitabüchereien. Die Zahl der Büchereien und der dort ehrenamtlich Tätigen hat sich durch die Pandemie nicht wesentlich verändert. Über 900 Ehrenamtliche aller Altersgruppen engagieren sich. Entgegen dem ansonsten in vielen Bereichen leider zu beobachtenden Trend, dass sich Menschen von der Kirche abwenden, sehen wir diese Entwicklung in der katholischen Büchereiarbeit nicht. Im Gegenteil erreichen wir mit unserer Arbeit viele junge Familien, die sich von anderen pfarreilichen Angeboten nicht angesprochen fühlen, und finden immer wieder neue Mitarbeiter“, so Dreßing.

„Schwerpunkte des Medienangebots sind Bilder- und Kinderbücher, gute Belletristik und Sachbücher zu lebenspraktischen Themen. Neben dem klassischen Medium Buch, das auch in diesen Zeiten seine Nachfrage hat, bieten über 60 Büchereien in der „Onleihe im Bistum Speyer“ auch elektronische Medien zur Ausleihe an. Obwohl wir ein kleines Bistum sind, hat keine andere Fachstelle in den anderen Diözesen so ein umfangreiches Angebot entwickelt. Vor kurzem wurde ein von uns gestellter Förderantrag positiv beschieden. Mit der Onleihe erreichen wir selbst kleine Büchereien auf den Dörfern und die Entleihungen sind im letzten Jahr über 30 Prozent gestiegen“, so die Fachstellenleitern. zg