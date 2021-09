Treffsicherer Vereinsmotor

Speyer. Die Stadt Speyer hat Rainer Orschiedt, Mitglied der Schützengesellschaft 1529, mit einer Medaille für seine schießsportlichen Leistungen und Verdienste geehrt. Dem gebürtigen Speyerer wurde auf Antrag des Vereins die Sportehrenmedaille der Stadt durch Bürgermeisterin Monika Kabs überreicht: „Rainer Orschiedt wurde bereits mehrfach für seine hervorragenden sportlichen Leistungen und Verdienste ausgezeichnet – mit der Sportehrenmedaille der Stadt wollen wir seinen Erfolgen eine besondere Anerkennung widmen“, betonte die Bürgermeisterin und Sportdezernentin.

Die im Jahr 1982 in Speyer gestiftete Sportehrenmedaille würdigt besondere sportliche Erfolge sowie jene Ehrenamtlichen der Vereine, die sich in außerordentlichem Maße um die Vereinsarbeit verdient gemacht haben.

Rainer Orschiedt (62) ist von Beruf Ingenieur bei der BASF. 1979 trat er in die Schützengesellschaft Speyer ein und nahm an Rundenkämpfen mit dem Luftgewehr sowie Kleinkaliber und Vorderlader teil. Dreimal wurde er zum Schützenkönig gekürt und darüber hinaus in seiner Vereinszeit zum Jugendleiter, Schießleiter, Vorstandsvorsitzenden und Oberschützenmeister gewählt. zg