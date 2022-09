Trinkflaschen für Erstklässler

Speyer. Alle Erstklässler in der Domstadt erhalten zum Schulbeginn von den Stadtwerken Speyer (SWS) eine sprudelfeste Trinkflasche geschenkt. 470 Stück sind bei allen Grundschulen in der letzten Woche angeliefert worden. Immer gut gefüllt sollte die Flasche parat stehen, wenn sich die kleinen Köpfe beim Buchstabieren und Addieren anstrengen.

Der lustige Wassertropfen, der auf dem Flaschenbauch hervorlugt, möchte jeden Tag daran erinnern, dass Trinkwasser der ideale Durstlöscher ist – zuckerfrei, mit wichtigen Mineralien und überall präsent. Dafür sorgen die Stadtwerke-Mitarbeiter, die für die Förderung und Verteilung des Trinkwassers zuständig sind. So kommt das Lebensmittel zuverlässig bei jedem zu Hause und in der Schule an. zg/Bild: SWS