Über künftige Arbeitswelten

Speyer. „Die Zukunft der Arbeit denken“ heißt die ökumenisch produzierte Podcast-Reihe, in der gerade der vierte Beitrag erschienen ist. Dieser greift das Thema Betriebsratswahlen auf. Produzentinnen sind Stefanie Minges, Referentin für die Seelsorge in der Arbeitswelt im Bistum Speyer, und Dagmar Eck, Referentin der Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der aktuellen Folge werden die Aufgaben eines Betriebsrates in den Blick genommen und ein Augenmerk darauf gelegt, warum es wichtig ist, seine Stimme zu erheben und wählen zu gehen. Auf die Bedeutung dieser Wahlen haben auch die Kirchen in einem ökumenischen Wort hingewiesen.

Gesprächspartner waren für diesen Beitrag Robert Brell, Betriebsratsvorsitzender bei MM C.P. Schmidt GmbH in Kaiserslautern, Ursula Kaiser, Betriebsratsmitglied Westpfalz-Klinikum, Kaiserslautern, und Marcel Divivier-Schulz, Regionssekretär des DGB-Westpfalz. Sie berichten in dem Podcast über ihr Engagement und stellen viele Informationen rund um die Betriebsratswahlen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geplant sind vier Ausgaben pro Jahr. Mit der Resonanz sind die beiden Produzentinnen zufrieden, heißt es in einer Mitteilung. zg

Info: Abgerufen werden können die Podcasts über YouTube unter www.youtube.com/watch?v=xFD7_ pceQLM.