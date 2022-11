Über Umwelt diskutieren

Speyer. Die Stadt ruft einen Umwelt-Stammtisch ins Leben und lädt zum ersten Treffen ein. So soll Lust auf ein nachhaltiges Leben gemacht und dazu motiviert werden, für ein zukunftsfähiges Speyer einzutreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Speyerer Stammtisch mit der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann findet am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr im Naturfreundehaus, Geibstraße 1, statt und soll künftig zweimonatlich am ersten Dienstag des Monats wiederholt werden. So soll ein Rahmen geschaffen werden, sich untereinander zu vernetzen und Akteure im Umwelt- und Naturschutz kennenzulernen. Eine gute Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und Denkanstöße zu vermitteln. Anmeldungen sind per E-Mail an umweltstammtisch@ stadt-speyer.de möglich. zg