Überblick über Vorsorge

Speyer. In der neuen Veranstaltungsreihe „Trösten und Begleiten“ des Pastoralseminars St. German in Speyer findet am Freitag, 18. März, von 16 bis 18 Uhr eine Onlineveranstaltung zum Thema „Rechtzeitig vorsorgen“ statt. Die Fortbildung richtet sich an alle Menschen, die sich in der Begleitung von Trauernden ehren- oder hauptamtlich engagieren und alle Interessierte.

Die Begriffe Betreuungs-, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sind in aller Munde, und doch werden die Verfügungen noch kaum genutzt. Oft scheint es schwierig, den Überblick zu behalten und die Unterschiede zu erkennen. Salvatore Heber, Fachreferent und Diözesangeschäftsführer des SKFM in Speyer, stellt die verschiedenen Formen der Vorsorge vor, geht auf Beispiele ein und bietet bei der Veranstaltung ausreichend Raum für noch offene Fragen.

Anmeldung werden telefonisch unter der Nummer 06232/6 03 00 oder per E-Mail an priesterseminar@sankt-german-speyer.de entgegengenommen. Nach der Anmeldung wird der Link zu der Online-Veranstaltung zugemailt. zg

