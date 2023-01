Uli Masuths Lügen und Wahrheiten

Dudenhofen. Der Kulturverein bietet wieder einen schönen Kabarettabend an: Uli Masuth gastiert mit dem Programm „Lügen und andere Wahrheiten“ am Donnerstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus.

Der wahrheitsliebende Mensch lügt. Und das nicht zu knapp. Je nachdem, welchem Experten man glauben darf, 25 bis 200 Mal am Tag. Frei nach Ex-US-Präsident Gerald Ford könnte man also sagen: „Die Lüge ist der Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusammenhält.“ Und das nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Leben.

Uli Masuth gastiert in Dudenhofen mit seinem Programm. © Gantenhammer

Weil es immer weniger Wahrheit gibt, gibt es auch immer mehr Menschen, die sich auf der Suche nach ihr verirren. Und zwar ins Internet, wo sie fündig werden. Denn tatsächlich wimmelt es da von Experten, die im Besitz der Wahrheit sind, sie also keinesfalls nur kurz gepachtet haben. Kein Wunder, dass für Otto Normalverbraucher kaum was davon übrig bleibt.

Was tun? Soll uns die Wahrheit gestohlen bleiben? Oder sollten wir uns etwa mit der halben begnügen, am besten scheibchenweise serviert? Der Vorteil: So liegt sie weniger schwer im Magen und stößt nicht ganz so sauer auf. Der Nachteil: Was für den einen noch die halbe Wahrheit ist, ist für den anderen schon die ganze Lüge. Was aber hätten wir davon, wenn immer alle die Wahrheit sagten? Den Himmel oder die Hölle auf Erden?

Von Mark Twain stammt der Satz: „Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann.“ Steckt also Wahrheit hinter jeder Lüge? Die Besucher des Kabarettabends mit Uli Masuth können sich auf eine ehrliche Antwort gefasst. Und Musik gibt es noch dazu. zg