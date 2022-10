Umsteigen auf den ÖPNV kostet Geld

Speyer. Mobilitätswende, steigende Energiekosten, Personalmangel und Nachfolge des 9-Euro-Tickets: Der Öffentliche Personennahverkehr befindet sich in einer akuten wirtschaftlichen Notsituation und sieht sich darüber hinaus mit großen Herausforderungen konfrontiert. Das Land Rheinland-Pfalz und die kommunalen Spitzenverbände Landkreistag und Städtetag fordern daher mehr finanzielle Mittel des Bundes zur Unterstützung des ÖPNV.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler schließt sich diesen Forderungen an: „Ein attraktiver und leistungsfähiger ÖPNV muss auskömmlich finanziert sein, um die Anforderungen, die die Gesellschaft in Zeiten von Mobilitätswende und Klimawandel an ihn stellt, zu erfüllen. Es ist dringend an der Zeit, in den Ausbau und die Stärkung zu investieren. Stattdessen wird durch das aktuelle Finanzierungsmodell sogar riskiert, dass Angebote gekürzt werden, weil sie nicht mehr bezahlbar sind. Das konterkariert die Verkehrswende. Mindestens die bereits seit Monaten diskutierte und geforderte Erhöhung der Regionalisierungsmittel ist daher längst überfällig“, so die OB.

Die Länder fordern, dass der Bund die Regionalisierungsmittel für 2022 und 2023 um jeweils 1,65 Milliarden Euro erhöht, um die zusätzlichen Energiekosten abzufedern und handlungsfähig zu bleiben. Geschehe dies nicht, dann drohen Angebotskürzungen in Form von Abbestellungen von Buslinien oder Zugleistungen. zg