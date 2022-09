Unfall unter Alkoholeinfluss – zwei Personen in Speyer verletzt

Speyer. Bei einem Unfall in Speyer hat die Fahrerin eines Pkw unter Alkoholeinfluss zwei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, touchierte die 58-jährige ausparkende Fahrerin gegen 01.15 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße eine Personengruppe. Im Anschluss fuhr die Fahrerin noch auf einen dort befindlichen Stein auf dem Grünstreifen, sodass der PKW nicht mehr bewegt werden konnte. In Folge der Unfallaufnahme, stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Infolgedessen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw musste mittels Kran geborgen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1