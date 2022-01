„Ungeschliffenes“ von Musikschülern beim Zimmertheater

Speyer. Interessierte können am Dienstag, 18. Januar, ab 20 Uhr unter dem Motto „Ungeschliffen“ einen Abend in Kooperation mit der Musikschule beim Zimmertheater in der Heiliggeistkirche erleben. „Mardi Jam“ nennt sich die Bühne für junge Musiker, Singer, Songwriter, DJ’s und Poetry Slamer. der Eintritt ist frei, aber ein Hut steht dabei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotzdem ist eine Reservierung mit Kontaktformular notwendig im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232/72018 oder unter tickets@zimmertheater-speyer.de mit den Kontaktdaten, Zugang unter der 2Gplus-Regel.