Unterstützung für Menschen, die an Krebs erkranken

Speyer. Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz bietet seit nunmehr 70 Jahren kompetente Unterstützung für an Krebs erkrankte Menschen und ihre Angehörigen. Auch in Speyer ist dieses kostenfreie Angebot eine Bereicherung für die Stadt und die Menschen, die sich sorgen.

Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, erkennt die Arbeit der Krebsgesellschaft an: „Ich bin sehr dankbar, dass die Krebsgesellschaft diese wichtige Arbeit seit so langer Zeit erfolgreich verrichtet und dass wir als Land das engmaschig begleiten können. Betroffenen wie Angehörigen bietet die Organisation einen Anlaufpunkt, wenn manches ausweglos erscheint. Für diese Säule unserer Gesellschaft verdienen die Mitstreiter Anerkennung und Dank“, lobt der Minister.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler gratuliert und würdigt die wichtige Arbeit ebenfalls: „Eine Krebsdiagnose ist sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen ein Schock. Sie erzeugt Angst und Unsicherheit und ist eine Herausforderung auf allen Ebenen. Hier setzt die Arbeit der Krebsgesellschaft an. Sie bietet den Menschen niedrigschwellig Hilfe an und ist ihnen eine oft unverzichtbare Stütze bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit einer solchen Diagnose einhergehen.“

Die Krebsgesellschaft bietet unbürokratische, kostenfreie Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung und Neuorientierung, nicht nur für an Krebs erkrankte Menschen, sondern auch für alle Angehörigen. Die Ratsuchenden werden in all ihren Belangen, Sorgen und Nöten betreut und in dieser schwierigen Situation nicht alleine gelassen. Die professionellen Berater der Krebsgesellschaft stehen zur Seite vor, während und nach der Behandlung.

Das Leistungsspektrum umfasst Beratungen in Einzel-, Paar- oder Familiengesprächen und beinhaltet seriöse Informationen, Hilfe bei der Verarbeitung von Ängsten und Belastungen, bei Unsicherheiten im Umgang mit Kindern, bei Fragen zu Rehabilitation und Pflege. Aber auch Rat und Hilfe bei finanziellen Sorgen und die Klärung von Fragen zur beruflichen Zukunft. zg