Unterstützung für werdende und junge Eltern

Speyer. Die Frühen Hilfen der Stadt Speyer beteiligen sich seit Juli 2021 am Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona der Bundesstiftung Frühe Hilfen“ der Bundesregierung, das zum Jahresende ausläuft. Mit vielfältigen niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zum dritten Geburtstag sollen zumindest ein Teil der Folgen der Pandemie abgemildert werden.

Innerhalb des lokalen Netzwerks Frühe Hilfen wurden von den Fachkräften in Kooperation mit verschiedenen Akteuren des Netzwerks zusätzliche Maßnahmen entwickelt, die zeitlich befristet bis 31. Dezember dieses Jahres zur Verfügung stehen.

Angebote bis Jahresende

Bis zum Jahresende können sich Familien mit Wohnsitz in Speyer an die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen wenden und dort passgenaue Angebote erfragen. Die meisten Angebote können kostenfrei genutzt werden.

Derzeit stehen verschiedene Bewegungsangebote für Eltern und Kind, Babymassagekurse, musikalische Früherziehung, Trageberatungsangebote, die kostenfreie Nutzung der Stadtbibliothek Speyer für ein Jahr, wald- und naturpädagogische Angebote sowie bei Bedarf verlängerter Einsatz einer Familienhebamme oder einer FGKiKP (Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin) oder einer ehrenamtlichen Familienpatin als Teil des Aktionsprogrammes für zur Auswahl.

Werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zum dritten Geburtstag können sich direkt an die Mitarbeiterinnen der Frühen Hilfen per E-Mail an die Adresse fruehehilfen@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232/14 29 24 sowie 14 29 25 wenden. zg

Info: Weitere Infos gibt es unter www.speyer.de/fruehehilfen