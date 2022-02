Veränderung am Postplatz erwünscht

Speyer. Die geplante Umwandlung von Postplatz und Gilgenstraße in eine Fußgängerzone hat in der breiten Öffentlichkeit eine rege Debatte entfacht. Die Speyerer Grünen nahmen dies zum Anlass, vor Ort mit den Menschen zu sprechen und starteten zwischen 31. Januar und 12. Februar eine Umfrage. Befragt wurden 119 Passanten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ergebnisse geben Einblicke darüber, wie Menschen die aktuelle Situation empfinden und wie sie zur geplanten Umwandlung stehen. „Es war uns ein großes Anliegen, die Situation zu erfassen, um den Prozess der Entscheidungsfindung mit Daten und Meinungen der Bürger untermauern zu können“, so Fraktionsvorsitzende Hannah Heller.

Situation derzeit nicht gut

„Die Ergebnisse zeigen in weiten Teilen Zustimmung und geben Aufschluss, wo offene Fragen und Redebedarf bestehen“, betont Tom Meigen, Sprecher der AG Verkehr. Zur aktuellen Verkehrssituation in der Gilgenstraße befragt, äußerten 60 Prozent, dass diese weniger oder gar nicht angenehm sei. Als angenehm empfand die Situation nur jeder Zehnte. Die Mehrheit der Befragten (68%) würden die Umwandlung in eine Fußgängerzone begrüßen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spannend sei, dass sogar 75 Prozent der Passanten, die an diesem Tag mit dem Auto in die Innenstadt gekommen waren, dafür sind. Nur knapp ein Viertel der Befragten zeigte sich dem Vorhaben gegenüber skeptisch bis ablehnend. Und: Es gibt Unsicherheiten über mögliche Auswirkungen einer Umwandlung.

75 Prozent der Befragten wollten übrigens nicht nur Geschäfte in der Gilgenstraße besuchen. „Das lässt erahnen, dass die Speyerer Innenstadt im Gesamten attraktiv gestaltet sein sollte und sowohl Einzelhändler als auch Besucher von einer Ausweitung der Fußgängerzone profitieren würden“, schließt Hannah Heller daraus. Die häufigsten Bedenken: „Wo sollen die Autos sonst durchfahren?“ und „Die Auswirkungen der Veränderungen sind schwer einzuschätzen.“

„Das positive Stimmungsbild ist erfreulich. Gleichzeitig nehmen wir es ernst, dass noch Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Fußgängerzone bestehen“, fasst Pressesprecherin Jana Dreyer zusammen. Die Grünen sehen die Umfrageergebnisse als wichtigen Input für den weiteren Prozess. zg

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Die Ergebnisse stehen unter https://www.gruene-speyer.de/gilgenstrassen-umfrage/ bereit.