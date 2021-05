Veränderungen im Stadtteil aufzeigen

Speyer. Der Tag der Städtebauförderung findet am Samstag, 8. Mai, von 14 bis 16 Uhr im Stadtteil Speyer West statt. Interessierte können an fünf Standorten die jeweiligen Veränderungen im Stadtteil nachvollziehen: Unter dem Motto „Speyer West: damals/heute“ sind an Stellwänden Fotografien ausgestellt. Darüber hinaus freut sich die Stadtverwaltung über die Zustellung alter Stadtansichten aus Speyer-West, da eine Fotoausstellung für Ende des Jahres 2021 geplant ist. Sollten Bürger über solche Aufnahmen verfügen, können sie diese im Quartiersbüro abgeben. Infos gibt es telefonisch unter 06232/14 29 06. zg

