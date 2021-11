Verantwortlichen fehlt der Mut zur Wahrheit

Speyer. Die Mitwirkung an der gesellschaftspolitischen Gestaltung der Zukunft im technischen Bereich gehört zu den besonderen Anliegen des Vereins „Zukunft Dialog Speyer“. Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, will der Verein möglichst große Teile der Bevölkerung für die Herausforderungen der Zukunft sensibilisieren. Diesem Zweck diente eine weitere Veranstaltung im Priesterseminar, an der 50 Mitglieder aus mehreren Bereichen der Gesellschaft teilnahmen, denen nach Einschätzung von Mitgründer Kurt Waas und dem Vereinsvorsitzenden Günter Hoetzl als potenzielle Multiplikatoren eine besondere Bedeutung zukommt.

Wie komplex die Aufgabe sein kann, wurde beim Vortrag von Dr. Wolfgang Kessler (Bild) schnell deutlich. Der mit dem Internationalen Bremer Friedenspreis ausgezeichnete frühere Chefredakteur der Zeitschrift „Publik-Forum“ referierte zum Thema „Klimawandel, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit“. Eine offensive Sprache pflegend, stellte er gleich zu Beginn seiner Rede fest, dass die politisch Verantwortlichen nicht den Mut hätten, den Menschen die Wahrheit über die Folgen der technischen Entwicklung in all ihren Facetten darzulegen. Um kritisch anzumerken, dass Parteien und Regierungen als Verkünder von schlechten Nachrichten bezüglich der Zukunftsentwicklung ein negatives Wahlergebnis befürchteten.

Dennoch gelte es, Streitpunkte nicht nur zu benennen, sondern darüber hinaus dringend nötige Impulse zu setzen. Um einer dramatischen Veränderung der Welt entgegenzutreten, seien Konsequenzen sowohl im globalen Sinne als auch im persönlichen Umfeld unverzichtbar, betonte Kessler.

Wer treibt die Wirtschaft an?

Ausgehend von der „Utopie der freien und sozialen Marktwirtschaft“ über die Realität des Kapitalismus bis hin zu Alternativen beleuchtete der Referent auch das diskussionswürdige Verhältnis von Markt und Staat. So sei im Streitfeld Wachstum und Klima die Frage zu klären, wer und was die Wirtschaft antreibt, wo ihre Grenzen sind und welche Bedeutung in diesem Zusammenhang noch Wohlfahrt und Lebensqualität haben.

Argwöhnisch angemerkt wurde ferner die Problematik von Geldwesen und Spekulation. Um festzustellen, was für die Menschen wirklich von Bedeutung wäre, müssten Einflussnahmen von Konzernen, Banken, politisch Verantwortlichen und inflationären Tendenzen kritisch hinterfragt werden. Wo Kessler schon beim Thema gerechte Verteilung war, blendete der Referent die Forderung des Vereins „Zukunft Dialog Speyer“ nach einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht aus. „Bei Streitfeldern wie der Bedeutung von Arbeit und Gerechtigkeit. Arbeitslosigkeit, Digitalisierung, Rente und Altersarmut kommen auf die Gewerkschaften wesentliche Aufgaben zu“, ließ Kessler anklingen.

Auf die Globalisierung überleitend warf der Publizist, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, der sich in zahlreichen Büchern mit Wegen zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft auf ethischer Grundlage beschäftigt, die Frage auf, wer die Kosten und Risiken der Globalisierung trägt und wer die Gewinner dieser Entwicklung sind.

Mit verschiedenen Lösungsvorschlägen wie mehr soziale Gerechtigkeit, umweltgerechtes Wirtschaften, Gesundheit ohne Renditezwang, Ende der Verschwendung von Ressourcen, neue Regeln für den Welthandel und Humanisierung der Arbeit endete der Vortrag des Impulsgebers, der mit viel Beifall bedacht wurde. Bild: Waas