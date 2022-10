Verdienste des Polytechnikers Hübsch

Speyer. „Der unverstandene Polytechniker Heinrich Hübsch“ ist Thema beim „Wissenschaftlichen Forum Kaiserdom“ an diesem Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr in der Aula des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums (Eingang Holzstraße 8). Den Vortrag über Baugeschichte und Restaurierung der Karlsruher Kunsthalle hält Prof. Dr.-Ing. Uta Hassler, 2005 bis 2015 Professur und Leitung des Instituts für Denkmalpflege und Bauforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich.

Der Gründungsbau der Karlsruher Kunsthalle entstand für die öffentliche Präsentation der Sammlungen des Karlsruher Hofs. Die Forschung hat die Geschichte der Sammlungsbestände gewürdigt, der Kunsthallenbau als Beispiel wissenschaftlicher und konstruktiver Ambition ist untersucht, seine Bedeutung für die Karlsruher Schule und für die Bauwissenschaft des 19. Jahrhunderts aber eher wenig verstanden.

Architektenausbildung geleitet

Heinrich Hübsch war zwei Jahrzehnte Leiter der Architektenausbildung am Polytechnikum – einer ersten akademischen Bauschule, die das Vorbild der Pariser Ecole Polytechnique aufnahm und ihrerseits wiederum zum Vorbild der ETH Zürich wurde. In Karlsruhe entstanden Grundlagen für Baustatik, Maschinenbau und Materialwissenschaft. Karlsruhe war zentral für die Bauforschung zur Antike. Die Entdeckung antiker Architekturpolychromie fällt in die 1820er Jahre, Heinrich Hübsch kannte die Forschung und demonstrierte in seiner Baupraxis die Beherrschung historischer, mathematischer und baukonstruktiver Kenntnisse nach den Prinzipien der Polytechniker.

Prof. Dr.-Ing. Uta Hassler, Architektin und Bauforscherin, hat sich in verschiedenen Beiträgen mit dem badischen Baumeister Hübsch und seinen Bauten befasst. Sie hat die Arbeiten an der Kunsthalle der 1980er Jahre geplant und betreut. Ihr gelang die Wiedergewinnung der Polychromie des Hübsch-Baus, damals noch umstritten, in Museumsausstattungen von Berlin bis München später als Konzept wiederholt.

Hassler war nach einer Professur an der TU Dortmund seit 2005 bis 2015 Leiterin des Instituts für Denkmalpflege und Bauforschung an der ETH Zürich. zg