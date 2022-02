Vergessene Gruppen

Speyer. Ergänzend zur Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus „Erinnern – Gedenken – Mahnen“, die am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) auf Einladung der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, der Katholischen Erwachsenenbildung der Diözese Speyer und der Stadt Speyer digital stattfand, bietet die katholische Erwachsenenbildung in diesem Monat zwei Online-Vorträge an:

Am Mittwoch, 9. Februar, 19.30 bis 21 Uhr, beleuchtet Prof. Tanja Penter (Heidelberg) unter dem Titel „Vergessene Opfer des deutschen Vernichtungskriegs in der Sowjetunion“ den deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 und die in unserer Erinnerungskultur oftmals vergessenen Opfergruppen der deutschen Besatzungsherrschaft, darunter Jüdinnen und Juden, Roma, kranke und behinderte Menschen, sowjetische Kriegsgefangene und verschleppte Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

„Russland und der Westen“

Am Mittwoch, 16. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr, referiert der Journalist Andreas Zumach (Berlin) über das Thema „Russland und der Westen – mögliche Auswege aus der Konfrontation“. Mehr als 80 Jahre nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion (am 22. Juni 1941) und mehr als drei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges und den damit verbundenen Hoffnungen auf ein „Gemeinsamens Haus Europa“ befindet sich das Verhältnis zwischen Staaten des Westens und Russland auf einem historischen Tiefpunkt. Der massive Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine führt derzeit sogar zu Befürchtungen vor einem neuen Krieg auf dem eurasischen Kontinent. zg

