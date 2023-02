Vergleichsstudie zur Wärmeversorgung

Speyer. Um besser zu werden, muss man den aktuellen Stand kennen: Ab Montag, 13. Februar, startet die MVV Regioplan GmbH im Auftrag der Stadtwerke (SWS) in den Stadtquartieren „Maulbronner Hof“ und „Christian-Eberle-Straße“ mit einer Erhebung der vorhandenen Infrastruktur.

Dazu zählen beispielsweise der Sanierungsstand der Gebäude, Bauweisen, Bebauung und Freiflächen sowie Plätze für dezentrale Erzeugungsanlagen. Hierzu finden Begehungen vor Ort statt. Von der vorhandenen Infrastruktur werden zur Dokumentation auch Bilder gemacht. Sollte in Einzelfällen das Betreten von privaten Grundstücken nötig sein, wird dies nur nach Rücksprache und Zustimmung der Eigentümer geschehen, so versprechen es jedenfalls die Stadtwerke in einer Pressemitteilung.

Die SWS möchten die Umsetzung der lokalen Energiewende voranbringen und nachhaltige Transformationswege beschreiten, um der Vorreiterrolle in Sachen regenerativer Energieversorgung auch in Zukunft gerecht zu werden. Bereits seit Oktober 2010 ist die Stadt Speyer über eine 21 Kilometer lange Transportleitung ans Mannheimer Fernwärmenetz als einem der größten zentralen Wärmeversorgungssysteme Europas angeschlossen. Um eine alternative Wärmeversorgung für die Zukunft zu gewährleisten, soll für die Gebiete die Erschließung mit Fernwärme geprüft werden. Gesetztes Ziel ist es zudem, ökologisch und ökonomisch sinnvolle dezentrale Lösungen – mittels Biomasse, Solarthermie oder Wärmepumpen – zu prüfen und zu bewerten.

Alle betroffenen Bewohner in den beiden Stadtquartieren werden derzeit durch die Stadtwerke über die geplanten Begehungen informiert. Die entsprechenden Mitarbeiter können sich ausweisen und werden im Ankündigungsschreiben der SWS benannt. Die erhobenen Daten werden ausschließlich in Zusammenhang der Planung zur alternativen Wärmeversorgung verwendet. zg