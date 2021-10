Verhaltener Optimismus

Speyer. Die Luftfahrtindustrie wird immer noch von heftigen Pandemieturbulenzen durchgeschüttelt. Davon blieb auch die PFW Aerospace GmbH in Speyer nicht verschont. Der traditionsreiche Zulieferbetrieb für Airbus und Boeing ist auch nach der Übernahme durch den neuen Eigentümer Hutchinson (wir berichteten) deutlich von seinen Glanzzeiten mit Vollbeschäftigung entfernt.

Alle Leiharbeiter mussten das Werk am Neuen Rheinhafen verlassen. Befristete Verträge wurden nicht verlängert. Die Belegschaft ist von ursprünglich 1800 Beschäftigten auf 1500 Mitarbeiter geschrumpft, wozu auch Alterszeitmodelle und das freiwillige Ausscheiden von Mitarbeitern beigetragen haben. Zudem hat es jetzt einen Wechsel an der Spitze des Betriebsrates gegeben. Das ist deshalb besonders erwähnenswert, weil die Belegschaft nach Auskunft des neuen Führungsduos immer noch zu 85 Prozent gewerkschaftlich organisiert ist.

Der bisherige Betriebsratsvorsitzender Andreas Gaa und sein Stellvertreter Thomas Seiler haben ihre Ämter niedergelegt und das Werk für immer verlassen. Thomas Seiler, der dem Betriebsrat 23 Jahre angehörte und von 2020 bis März 2021 als stellvertretender Vorsitzender fungierte, nahm mit 60 Jahren die Möglichkeit der Altersteilzeit in Anspruch. Eher überraschend kam der Abschied von Andreas Gaa. Der erst 50-Jährige gehörte dem Betriebsrat 19 Jahre lang an. Er leitete ihn von 2020 bis 2021.

In einem Abschiedsbrief an die Belegschaft ließ er persönliche Gründe für sein Ausscheiden anklingen. Kolportiert wird, dass er geschäftlich eine neue Herausforderung sucht und die Selbstständigkeit im Gastgewerbe anstrebt. Für eine persönliche Stellungnahme war Andreas Gaa leider nicht erreichbar.

Dass die Trennung von Gaa und Seiler, die beide mit Wirkung vom 30. September aus der Firma ausgeschieden sind, in einem guten Einvernehmen mit Betriebsrat und Geschäftsleitung erfolgt sei, daran ließen ihre Nachfolger keinen Zweifel.

Seilers Erbin ist die 48-jährige Sabine Meyer, die nach Seilers Amtsniederlegung im März 2021 vom Betriebsrat zur neuen Stellvertreterin gewählt wurde. Sie gehört dem Unternehmen seit 1991 an, ist seit 2014 Mitglied des Betriebsrates und hat in der Vergangenheit als Schwerbehindertenbeauftragte bereits reichlich Erfahrungen im Einsatz für Mitarbeiter sammeln können.

Geordneter Übergang

Steffen Gollinger hat seinen im August zurückgetretenen Vorgänger Andreas Gaa mit der Wahl am 25. August zeitnah beerbt. Seit 1991 Werksangehöriger und seit 2000 Mitglied im Betriebsrat, hat er mit seinen 54 Jahren bereits einige Stürme erlebt, die sich im Laufe der Jahrzehnte über der PFW zusammenbrauten.

Im Gespräch mit dieser Zeitung ließen Gollinger und Meyer durchblicken, dass sich der vertrauensvolle Wechsel auch im nahtlosen Übergang niedergeschlagen habe. Sie ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass die aktuelle Krise trotz des enormen Einsatzes ihrer Vorgänger und deren Kollegen zu einer Reduzierung der Kadenzen geführt haben.

„Die Auftragslage bessert sich zwar sukzessive, aber noch sind wir ein gutes Stück vom Vorkrisenniveau mit Vollbeschäftigung entfernt“, erklärten sie. Dennoch schauen beide vorsichtig optimistisch in die Zukunft. „Der Flugzeugbau ist zwar mit am schwersten von der Corona-Krise betroffen, aber unsere Hauptabnehmer Airbus und Boeing gehören zu den weltweit führenden Herstellern und haben eine starke Marktposition“, so Gollinger. Ohne zu verhehlen, das Kurzarbeit weiterhin Teil des Tagesgeschäftes sei und je nach Fertigungsprogramm variabel angewendet werde.

Zum Produktionsspektrum des Zulieferers zählen nach wie vor Rohrleitungssysteme, Zusatztanks und Klima-Rohrpakete. Gollinger und Meyer: „Auch diese Krise wird vorübergehen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir dazu Beiträge leisten. Auch deshalb sind wir in ständigem Kontakt mit politischen Gremien und Entscheidungsträgern.“