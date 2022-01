Speyer. Der für den 9. Januar geplante verkaufsoffene Sonntag in Speyer entfällt. Das erklärte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag. Grund für die Absage ist das vorzeitige Ende des Weihnachts- und Neujahrsmarktes in der Stadt.

